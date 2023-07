Los roces entre los sectores de Bullrich y Larreta ponen sobre la mesa las diferencias en Juntos por el Cambio

Las elecciones en Santa Fe dejaron una grita cada vez más notoria en Juntos por el Cambio en lo que fue la primera votación que marcó las diferencias entre los precandidatos presidenciales de la alianza opositora Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

La victoria de Maximiliano Pullaro sobre Carolina Losada marcó un punto que el actual jefe de gobierno intenta explotar de la mejor manera y que destacó después de las fuertes discusiones que se dieron en la campaña, con acusaciones de vínculos con el narcotráfico.

Larreta viajó a Rosario para festejar con Maximiliano Pullaro. Foto: Juan Jose Garcia

En ese sentido, los niveles de discusiones que propone el sector más duro del PRO parece no haber tenido efecto sobre los votantes en una de las provincias más afectadas por la violencia. Sin embargo, desde el ala más moderada de la coalición opositora remarcan que no habrá “agravios personales”.

“Nosotros siempre estamos de la paz. No van a escuchar ni un solo comentario, ni una sola crítica personal. Jamás he dicho un agravio de nadie, no lo hice y no es mi espíritu. No lo hago por más que otros u otras lo hagan conmigo”, señaló el propio Rodríguez Larreta este martes durante una presentación en Jujuy junto a Gerardo Morales, su compañero de fórmula en la precandidatura.

La respuesta vino directo a una carta que presentó el sector que responde a Patricia Bullrich donde apuntaron contra los dichos de Juan Manuel López, jefe de bloque en diputados de la Coalición Civica, quien aseguró que un eventual gobierno de la exministra podría terminar como el de De la Rua en 2001.

“Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista”, señala la carta que firmaron Maximiliano Guerra, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, Damián Arabia y Federico Pinedo, entre otros.

Incluso, este miércoles, Hernan Lombardi, otro de los referentes cercanos a Bullrich, apuntó contra el dirigente de la Coalición Cívica por “meterle miedo a la sociedad” y aseguró: “Los únicos que tienen que tener miedo son los delincuentes, los que están fuera de la ley”.

Rodrigo de Loredo y Patricia Bullrich en plaza General Urquiza, en San Vicente (Prensa De Loredo).

Mientras tanto, la exministra de Seguridad está en Córdoba donde este domingo se celebrarán las elecciones municipales y busca dejar atrás el trago amargo de la provincia santafesina. Allí apoyará a Rodrigo De Lodero que aceptó bajar su candidatura a gobernador y dejarle el espacio a Luis Juez que perdió con Martín Llaryora, el elegido por Juan Schiaretti.

“117 intendentes y jefes comunales de la provincia de Córdoba me dieron su apoyo junto a todo el equipo de La Fuerza del Cambio. Tenemos por delante mucho por hacer, para defender a los argentinos de aquellos que son capaces de cualquier cosa para frenarnos”, publicó en su cuenta de Twitter la precandidata.

El mandatario porteño viajará el jueves e intentará recuperar territorio en la provincia tras lo que fue la polémica por su intención de incluir al gobernador cordobés dentro de Juntos por el Cambio. Sin embargo, su idea de armar un “verdadero gobierno de coalición” sigue siendo uno de los pilares de su discurso de campaña.

En tanto, el discurso de la campaña de Bullrich podría bajar un cambio, mientras Rodríguez Larreta saca pecho y fue contundente con sus dichos de cara a octubre para llevar el ala moderada por sobre el ala dura: “Para ganarle en la elección al kirchnerismo, tenemos que estar juntos. Para ganarle al kichnerismo y derrotar la mafia de la droga, tenemos que estar juntos. Siempre nos van a ver trabajando por la unidad”.