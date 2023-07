Tras las PASO en Santa Fe, Maximiliano Pullaro sostuvo que “hay un fin de ciclo del kichnerismo en Argentina”

Las PASO en Santa Fe fueron un gran cimbronazo para el peronismo local y nacional: Unidos para Cambiar Santa Fe sacó más del 60% de los votos, contra casi 18% para la alianza Juntos Avancemos. Este golpe histórico al oficialismo, no pasa inadvertido para la oposición y hasta el mismísimo Maximiliano Pullaro se animó a señalar que “hay un fin de ciclo del kichnerismo en Argentina”.

Pullaro, respaldado por Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, ganó por amplio margen la interna con Carolina Losada y Mónica Fein. Los números de la alianza de Juntos por el Cambio fueron celebrados por todo el arco opositor, y el santafesino señaló que no es algo aislado, sino que “en muchas provincias se le está diciendo que no al kichnerismo y Santa Fe no fue la excepción”.

PASO en Santa Fe: qué significado tiene este resultado a nivel local y nacional

Al ser consultado en una entrevista en Radio con vos sobre si el resultado debía ser considerado una derrota para el Gobierno provincial o nacional, Pullaro señaló que los números marcan una derrota para ambas partes. Sobre la gestión a nivel país fue contundente: “Creo que ya se siente en toda la Argentina que se viene un cambio de modelo, es decir, de dejar atrás a un modelo populista y pasar a un modelo productivo. De un modelo que se basa en la dádiva y el plan, para pasar a un modelo que le dé importancia al crecimiento económico y de empleo”.

“En muchas provincias se le está diciendo que no al kirchnerismo y Santa Fe no fue la excepción”, comentó y remarcó: “Los santafesinos la están pasando muy mal, no solo por los problemas de la provincia que muchos tienen que ver con la falta de gestión del gobierno nacional; sino también por cuestiones nacionales, sobre todo la economía. Siento que hay un fin de ciclo del kirchnerismo en Argentina”.

Esta postura crítica se mantuvo a la hora de hablar sobre el actual gobierno provincial: “Perotti es un mal Gobernador, no tiene compromiso con la ciudad más importante de la provincia”, sostuvo y agregó: “Fue un gobierno y un gobernador que no se ha ocupado ni tomado alguno de los temas que tiene la provincia de Santa Fe y por eso fue un mal gobernador”.

El ahora candidato a Gobernador por Unidos para Cambiar Santa Fe remarcó que “los santafesinos eligieron un cambio de un mal gobierno de Omar Perotti, un gobierno que se olvidó de Rosario, del interior y que ha empeorado todos los indicadores”. Al mismo tiempo, sostuvo que Perotti “no defendió a la provincia de los embates que nos ha dado el kirchnerismo permanentemente”, y enumeró los últimos cuatro:

El cierre de las exportaciones de carne

El aumento de las retenciones a la harina y aceite de soja

La reducción del corte de biodiésel del 10% al 5%

“Se quedaron con la hidrovía”

“El gobernador se quedó callado, con lo cual fue un mal gobernador que no ha defendido la provincia de Santa Fe”, reiteró y señaló que por estas razones el resultado de las PASO “fue el triunfo de los santafesinos”.

Interna picante, pero no tanto: ¿qué dijo Pullaro sobre los dichos de Losada?

Las expectativas por el resultado de la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe fue incrementando a media que dos de sus tres protagonistas entrecruzaban dichos: Pullaro y Losada estuvieron en boca de todos ya que la rosarina hablaba de escuchas que vinculaban al ahora candidato a Gobernador de su alianza con el narcotráfico, todo esto, durante su gestión como Ministro de Seguridad de Santa Fe.

El diputado provincial remarcó que para él esta situación queda en el pasado como una anécdota, y que ahora todos los equipos que compitieron en las PASO van a trabajar en conjunto “para consolidar el triunfo”. Pero se tomó unos minutos para aclarar como vivió él esta situación: “No me dijo narcotraficante, si ella me decía eso iba a la Justicia”, señaló y remarcó que ni él ni su equipo sintieron que la rosarina haya pasado “el límite”.

En la misma línea, sostuvo que Losada planteó que él tenía diálogo permanente con policías que terminaron teniendo vínculos con el narcotráfico, y Pullaro reconoció que sí tenía esta interacción porque era Ministro de Seguridad y se trataba de “jefes policiales que terminaron presos por narcotráfico, pero el diálogo es de un ministro con personas que tenían mando sobre una tropa y funciones en la policía”.

Maxi Pullaro definió uno por uno a las principales figuras políticas a nivel nacional

Además, en medio de la charla, Ernesto Tenembaum le preguntó al exministro de Seguridad provincial si quería opinar sobre algunas figuras políticas, y Pullaro no dio muchas vueltas: