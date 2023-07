Mauricio Macri le respondió a Cristina Kirchner: “No se meta con mi madre, que fue una buena madre”

El expresidente Mauricio Macri no tardó en salir este lunes a contestarle a la vicepresidenta Cristina Kirchner por desestimar sus planteos sobre el Gasoducto Néstor Kirchner y le advirtió: “Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía”.

“La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios. En Vaca Muerta prácticamente no habían hecho nada”, escribió Mauricio Macri.

Noticia en desarrollo...