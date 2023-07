Horacio Rodríguez Larreta sobre el Gasoducto Néstor Kirchner: “Me parece increíble que a alguien no pudiera ponerlo contento "

Horacio Rodríguez Larreta habló este lunes tras la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner en un acto que fue ponderado por el Gobierno y señaló que es “un avance” para la Argentina. El precandidato de Juntos por el Cambio se refirió a la finalización de las obras.

“La inauguración del gasoducto Néstor Kirchner es un avance para la Argentina. Es un proyecto que se diseñó durante el Gobierno de Mauricio Macri y se tomó de allí. Me parece increíble que a alguien no pudiera ponerlo contento en la Argentina”, señaló en diálogo con Radio Con Vos.

Acto de Horacio Rodriguez Larreta junto a Diego Santilli y Gerardo Morales en Tres de Febrero. Foto: MAXI FAILLA

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se refirió a la obra que trajo polémica después de los reclamos que realizaron vía Twitter tanto Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

“El gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares. En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia”, escribió Macri.

“Otra vez el autoelogio, otra vez la mentira sobre algo que es positivo para la Argentina, porque tener este primer tramo del gasoducto es muy importante, pero siempre con relato”, escribió la exgobernadora bonaerense.

Además, volvió a meterse en la interna de Juntos por el Cambio donde compite con Patricia Bullrich y se refirió a su spot de campaña donde habló de la “fuerza” que tendrá su gobierno.

“Querer imponer los cambios a las trompadas, el que no piensa como yo es el enemigo y que cada gobierno nuevo empieza de cero porque el que hizo el anterior es un desastre, ese camino nos condujo a inflación, inseguridad y frustración”, expresó.

Luego, se diferenció de las propuestas de su contrincante en las PASO: “Yo propongo el camino de los hechos, no es las trompadas, no es a los gritos. Venimos de crisis en crisis y queriendo resolverlo a las trompadas estamos cada vez peor. No funcionó, aprendamos de nuestra historia”.

“Hay que ir con un cambio a fondo. El cómo hace la diferencia entre lograrlo o no. Queriendo imponerlo a las trompadas, la voluntad de uno por sobre la del otro porque ganaste por medio voto, mira como estamos. Aprendamos de nuestra historia”, agregó.

