¡Al límite! Stefi Roitman lució un vestido con transparencias y se llevó el piropo de La Joaqui

Stefi Roitman pisa fuerte en Instagram. Allí tiene millones de seguidores y deslumbra con cada una de las publicaciones que comparte con sus fans. Dueña de un estilo único, enciende la pantalla con cada conjunto de prendas muy jugadas que comparte.

La famosa posó para la cámara y se llevó todos los suspiros.

Audaz y avasallante, su carisma traspasa la pantalla y enamora corazones con su impronta. La influencer derrocha sensualidad y muchas veces juega al borde la censura con looks en donde muestra mucha piel. Las últimas tendencias del mundo de la moda jamás se le escapan.

Combina estilos a la perfección. Sabe como resaltar su figura y lucir los conjuntos de prendas que mejor destacan su espectacular figura. Infartante, cosecha likes y millones de halagos con sus jugados outfits. En esta oportunidad, La Joaqui no se pudo resistir y le dejó un picante mensaje en Instagram: una lluvia de emojis de la carita con corazones en los ojos.

Stefi Roitman lució un vestido con transparencias al límite y La Joaqui reaccionó fuerte

Stefi Roitman enamoró corazones con un jugado vestido en color total white. Con transparencias, paralizó Instagram y desató pasiones. Lució un vestido traslúcido que permitió observar la ropa interior que llevaba de bajo. Un corpiño estilo top con mucho escote y una bombacha culotte mega sexy.

La Joaqui vio las imágenes y le dejó un osado mensaje halagándola por su increíble outfit. Los fans de Roitman también alucinaron y rápidamente la publicación se viralizó. La influencer demostró ser la reina del estilo y enamoró miradas con el infartante look.

Stefi Roitman fue por todo y se robó los suspiros de sus fans con un outfit espectacular

La influencer no conoce de límites a la hora de combinar prendas. Su impronta no conoce de límites y sabe a la perfección cuáles son los must del momento. Los likes no se hicieron esperar y los aplausos invadieron la publicación.

Stefi Roitman desató pasiones con un impactante vestido en color blanco con transparencias. Encendió Instagram y los aplausos invadieron la publicación. La influencer dio cátedra de estilo y no pasó desapercibida con el sensual outfit.