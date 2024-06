“Creída y poco interesante”: la tremenda confesión de Camilo sobre Stefi Roitman, su concuñada

Ricardo Montaner es un cantante argentino y venezolano de 66 años, que formó una gran familia. Primero, con su esposa, Ana Vaz, tuvo dos hijos: Alejandro y Héctor, y más tarde con su actual pareja, Marlene Rodríguez, tuvo otros tres hijos: Ricky, Mau y Evaluna, y todos ellos ya han formado una enorme familia.

Ricardo Montaner junto a sus cinco hijos

Evaluna Montaner, la menor de la familia, es una cantante de 26 años, que en 2015 comenzó su noviazgo con el cantante colombiano, Camilo, y en 2020 sellaron su amor con el matrimonio. En 2022, nació Índigo, su primera hija, y actualmente, Evaluna está embarazada y espera por su segundo hijo, Amaranto. Por lo cual, Camilo se ha vuelto uno más de la familia Montaner, tras nueve años en pareja con la joven y la formación de una familia.

La tierna relación entre Camilo y Evaluna Montaner

Otra de las relaciones más populares de la familia Montaner, es la de Ricky, el cantante de 33 años del dúo musical “Mau y Ricky” junto a su hermano. En 2019 conoció a Stefi Roitman, la modelo argentina de 29 años, y en 2020 comenzaron su relación. Y en enero de 2022 decidieron sellar su amor con el casamiento.

El amor entre Stefi Roitman y Ricky Montaner Foto: instagram/stefroitman

Desde entonces, Stefi comenzó a formar parte de la familia Montaner de manera formal, y después de más de cuatro años dentro del círculo íntimo de la familia, Camilo, su concuñado, le confesó que la había prejuzgado.

El prejuicio de Camilo sobre Stefi Roitman antes de conocerla

En una entrevista para el pódcast “Pensándolo bien, pensándolo mal”, Camilo confesó que el día que conoció a Stefi Roitman, cuando estaba empezando su relación con Ricky Montaner, la prejuzgó. “Yo te prejuzgué por guapa. Yo te conocí de frente en el evento del lanzamiento del Cirque du Soleil de Messi en Barcelona”, comenzó el colombiano.

Stefi Roitman recibió el prejuicio de Camilo Foto: Instagram

“Yo estaba ahí y de repente esta chica muy guapa, y yo tenía el contexto de nada, pero ella se me acercó y me saludó muy buena onda, y yo le que pensé fue: ‘muy guapa, debe ser una mamera de persona’ porque las mujeres muy guapas a veces son creídas, o no debe ser tan interesante porque uno dice: ‘mientras más guapas, menos interesante y menos profunda”, señaló Camilo sobre Stefi.

Para finalizar, Camilo, explicó: “Cuando fue tan buena onda, dije: ‘aparte de guapa, es fake también’. Porque si es muy guapa ella lo sabe, entonces va a mirar por encima”.