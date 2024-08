Jean roto y sin ropa interior, el look mega jugado de Stefi Roitman sorprendió en Miami

Stefi Roitman es una actriz argentina que logró un gran salto a la fama tras su participación en la novela argentina Simona (eltrece), de la que era protagonista Ángela Torres. Luego, vinieron otros proyectos profesionales que la mantuvieron en la escena. Actualmente, su nombre es muy reconocido por su trabajo y por ser parte de la familia Montaner. Y es que en enero de 2022, Roitman se casó con Ricky Montaner.

Poco a poco, la modelo y actriz supo cómo ganarse el cariño del público y eso se ve reflejado en sus redes sociales. Tan solo en su cuenta personal de Instagram, Stefi tiene más de 3.7 millones de seguidores que esperan ansiosos cada nuevo posteo. En la plataforma, la famosa comparte fotos de sus looks, viajes, vida y trabajo (filmaciones, podcast, su marca de Matcha).

Stefi Roitman desde la playa.

El look de Stefi Roitman que causó sensación en Instagram

Poco antes de que empiece la pandemia, Stefi Roitman decidió dejar el suelo argentino para compartir unos días con Ricky, con quien estaba comenzando una relación. Sin embargo, el confinamiento mundial la obligó a quedarse en Miami, Estados Unidos, ciudad donde continúa viviendo hoy en día y la tomó como un hogar, aunque recurrentemente viaja a Argentina para visitar a su familia.

Pero hay veces que no es suficiente para sentir a su país cerca, por eso cualquier evento que la haga sentir como en casa lo disfruta. Esta vez, Stefi dijo presente en la fiesta Bresh de Miami, una fiesta argentina que se replicó en diferentes ciudades del mundo. Pero lo que sorprendió no es su presencia, sino su impactante look.

Y es que la actriz posó para la cámara con un outfit que combinaba lo casual con lo sensual y enloqueció a más de uno. El look en cuestión estaba compuesto por un crop top en color blanco, que dejaba ver que no llevaba corpiño, y lo combinó con un jugado jean. La prenda denim tenía una abertura en uno de los costados, con una argolla como detalle y también delataba que Roitman no tenía ropa interior.

Además, lo combinó con unas zapatillas negras. Su pelo castaño lo lució ondulado y optó por un maquillaje más neutro, donde los protagonistas eran sus labios que los tenía de un color rojizo. “Un pedacito de Argentina dámelo siempre”, escribió junto al carrusel de fotos.