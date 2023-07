La dura respuesta de Juan Grabois a Bullrich y Larreta: “No me quiero hacer la víctima, víctima es el pueblo pobre”

Los cruces entre candidatos empiezan a elevar el tono y rápidamente los ataques cruzados se dan entre la interna de Juntos por el Cambio y sus dardos a los precandidatos de Unión por la Patria. El que hoy salió a responder fue Juan Grabois que se refirió a los dichos de Horacio Rodríguez Larreta y al video publicado por Patricia Bullrich de este viernes.

El precandidato que competirá con Sergio Massa en la interna estuvo en el acto de lanzamiento de su campaña en Bariloche, donde habló tras la polémica frase que expresó el jefe de gobierno este sábado. “Para reducir cortes y piquetes hay que sacar a los intermediarios. Hay que sacar a los (Juan) Grabois de este mundo, que otorgan los planes sociales y obligan a ir a la plaza”, expresó en diálogo con Radio Mitre.

En ese marco, Grabois disparó en el lanzamiento de su campaña electoral y le respondió a gran parte del arco opositor que lo tomaron como punto de referencia tras los fuertes piquetes que se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.

“Hoy salió Larreta a decir que para resolver los problemas de Argentina ‘hay que sacar a los Grabois del mundo’. Patricia Bullrich sacó un spot donde puso mi cara. Espert dijo ‘para Grabois cárcel o bala’. Morales que me iba a meter preso”, comenzó.

Y añadió: “Plata y miedo nunca tuvimos. No me quiero hacer la víctima, víctima es el pueblo pobre, pero se está cruzando una línea roja. Lo que me hacen a mi después se lo pueden hacer a otros. No da que pase por un tubo que dos candidatos a presidente digan que quieren eliminar a otro candidato a presidente. Me preocupa mucho que nos acostumbremos”.

Las declaraciones se dieron en el marco de su visita a la Patagonia. Con una fuerte agenda de soberanía sobre los recursos estratégicos Grabois, estuvo en Río Negro donde recorrió el Centro Atómico de Bariloche (CAB), uno de los principales centros de investigación y desarrollo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que cuenta con instalaciones emblemáticas como el Reactor de investigación Ra-6 y el Instituto Balseiro. “Tenemos capacidad, porque ya lo somos, de ser potencia nuclear exportadora” afirmó el precandidato a Presidente pidiendo que se aumente la inversión en el área.

La respuesta llega tras los comentarios del jefe de gobierno que consideró que para terminar con los cortes de calles y piquetes, la responsabilidad debe ser del Gobierno Nacional y puntualizó contra el dirigente.

Además, se da en el marco del spot de Patricia Bullrich donde anticipó que durante su gobierno habrá “fuerza” Y plantea que su plan económico deberá “ser defendido en la calle”, algo que -según ella- faltó durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019).

“Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica, en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez”, dice la exministra de Seguridad mientras se muestran imágenes de las protestas de diciembre de 2017, cuando en el Congreso se debatía la reforma previsional propuesta por Cambiemos (hoy JxC).