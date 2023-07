A la espera de la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner: por qué Sergio Massa destaca su construcción

El Gobierno comienza fuerte la campaña para las elecciones 2023 y este domingo mostrará la foto de “unidad” que tendrá a Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Allí se preparan para inaugurar el Gasoducto Néstor Kirchner, la conexión que permitirá avanzar con revertir la balanza energética a partir del potencial que tiene Vaca Muerta, el yacimiento de gas más importante de país.

Este 9 de Julio, Salliqueló, a más de 500 kilómetros de CABA, ofrecerá la foto política más importante de la campaña electoral de Unión por la Patria. Allí confluirán el precandidato presidencial Sergio Massa, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, para inaugurar el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, la obra de infraestructura energética más importante del país en las últimas décadas

El presidente Alberto Fernández encabezó la firma de contratos para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, junto a los gobernadores, Axel Kicillof, Sergio Zilliotto y Omar Gutiérrez.

Economía proyectó que el gasoducto “solamente en lo que queda del año permitirá ahorrar US$2.100 millones, cubriendo así casi la totalidad de la inversión realizada por el Estado para su ejecución, y US$4.200 millones anuales por sustitución de importaciones de gas”.

“Dijeron que era imposible hacerlo en ocho meses, pero ellos y miles como ellos, lo hicieron posible”, celebró Massa en Twitter, el 20 de junio pasado, cuando se selló la última soldadura de los caños provistos por el conglomerado metalúrgico Techint. El ministro viralizó el video de los obreros bailando abrazados, como festejo de aquella última puntada. La obra, informó Economía, implicó la generación de 48 mil empleos directos e indirectos.

La construcción de los 573 kilómetros del gasoducto y sus obras complementarias requirieron de la fabricación de 56.700 tubos con costura, de 12 metros de largo y unos 5.000 kilos de peso, que fueron curvados y soldados en la planta de Tenaris ubicada en Valentín Alsina, en el conurbano bonaerense.

Esta primera etapa de la obra que tiene fecha de entrada en operación el 20 de junio se extiende desde la planta de tratamiento de gas en la localidad neuquina de Tratayén, hasta la otra cabecera en Salliqueló en la provincia de Buenos Aires, lo cual permitirá sumar una capacidad de evacuación de 11 millones de metros cúbicos diarios (MMm3) del gas de Vaca Muerta.

Por qué es un proyecto clave en la macroeconomía

Actualmente, Argentina está en déficit en la balanza energética a pesar de tener una de las reservas de gas natural más importantes del mundo. Justamente, debe pagar cerca de US$ 8.800 millones al año en la importación de este recurso para cubrir la demanda, sobre todo en invierno.

En ese sentido, la actual caída en las reservas y con el brutal impacto de la sequía que complicó aún más las arcas del Estado, tener que importar energía sería una de las condiciones que dificultarían aún más esta situación. Es por eso que el Gobierno busca con la finalización de esta obra, no solo cubrir la demanda local, sino empezar a exportar gas a Chile, Bolivia o Brasil.

Según reveló la secretaria de Energía, Flavia Royon, en el evento Experiencia Idea Energía 2023 que se realizó en la ciudad de Neuquén, para 2024 “el balance energético estará entre US$ 8.000 y US$ 12.000 millones de balanza positivo”.

Vaca Muerta. El segundo yacimiento de "shale-oil" más grande del mundo.

Con la finalización de los 573 kilómetros del gasoducto que unirá Tratayén con Salliqueló, buscan que se ahorren unos US$ 2.028 millones de importaciones de gas oil y de US$ 634 millones de fuel oil destinados a las usinas eléctricas; y otros US$ 1.153 millones de reducción por los menores volúmenes de GNL a sustituir con el gas incremental de Vaca Muerta.

Para 2026, se espera que las importaciones del gas de Bolivia se reduzca a cero, donde el yacimiento neuquino permita abastecer al norte y noroeste del país.

Para eso es necesario comenzar las obras de la segunda etapa que permitirá llegar a San Jerónimo, en el sur de Santa fe, sumado otros 17 millones de m3/día y abriendo la posibilidad de abastecer a grandes ejes urbanos e industrias del centro y norte del país, como así también la oportunidad de exportar los excedentes a Brasil y Chile.

El proyecto incluye obras complementarias como el gasoducto Mercedes-Cardales de 80 kilómetros (con caños de 30 pulgadas de diámetro), la ampliación de un tramo del Gasoducto NEUBA II en la provincia de Buenos Aires de 29 kilómetros (con caños de 30 pulgadas de diámetro) y una planta compresora en Cardales de 15.000 HP de potencia.