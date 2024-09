Ponte Perro es el protagonista de la nueva sesión de Colors Studio. Cautivados por la crudeza de sus relatos, la compañía alemana lo eligió para formar parte del ciclo A Colors Show, marcando así un verdadero hito en la historia de la cumbia argentina y del RKT.

Ponte Perro es un cantante argentino que es furor en redes por sus temas virales “Gafita y Chomba”, “Te Parto RKT” y “Solari RKT”. Ahora se convirtió en el tercer argentino en llegar a la plataforma de interpretación musical alemana, luego de Trueno y Nathy Peluso, y es el primero en el género cumbia y RKT.

Quién es Ponte Perro, el argentino elegido por la plataforma alemana que descubrió a Billie Eilish

A Colors Show es una experiencia audiovisual dedicada a darle lugar a talentos y sonidos distintivos de todo el mundo. La compañía radicada en Alemania vio algo llamativo en Ponte Perro y decidió convocarlo para formar parte de su próximo lanzamiento.

El artista decidió presentar “Mi Santo” al público de COLORS, una canción que fusiona la salsa con el RKT y que cuenta con una fuerte historia detrás. Se trata de un tema que Ponte Perro compuso en el momento más crítico de su vida.

“Se me incendió mi casa y lo perdí todo. Había tocado fondo y en ese momento se me presentó mi Santo, que para mí es mi viejo y me dio las fuerzas para sacar a mi familia de entre las llamas”, cuenta el artista. La canción cautivó a los productores del formato por su pegadizo ritmo y su sentida historia.

PONTE PERRO, EL TERCER ARGENTINO EN LLEGAR A COLORS

La llegada de Ponte Perro a la plataforma COLORS en un gran logro para la música argentina. Se trata del tercer argentino en ser elegido por la plataforma que funciona como una catapulta internacional de artistas y el primero en llevar el RKT, un género nacido en Argentina.

Doja Cat, Billie Eilish y Kali Uchis son testigo de ello, por solo nombrar algunos ejemplos. La cantante que arrasó en el Lollapalooza Argentina 2023 tenía 15 años y apenas 15.000 suscriptores en su canal de Youtube cuando COLORS la detectó e invitó a participar del ciclo.

Esto se tradujo en un ascenso meteórico en la carrera de la estadounidense que hoy en día supera los 50 millones de suscriptores en Youtube. Al año de lanzar “watch” en la plataforma alemana, repitió su participación con “idontwannabeyouanymore” y logró 100 millones de reproducciones en tiempo récord.

Nathy Peluso fue la primera argentina en llegar a COLORS. El single “SANA SANA” logró superar las 150.000 reproducciones en apenas seis horas y se llenó de comentarios destacando el power de la performance.

Este 2024, Trueno desembarcó con “NO CAP” para adelantar el lanzamiento de su último disco. Ahora, el turno es de Ponte Perro, quien se abrirá en “A Colors Show” con una canción mega personal.