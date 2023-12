Comprar generadores: Denuncian un posible drama por falta de gas en el NOA

“A mi encantan los slogans de los economistas. Los slogans de los economistas no se llevan bien con la realidad”, dijo el secretario de Energía provincial, ingeniero José Ricardo Azcarate, al referirse a las declaraciones de Diana Mondino, economista y designada Canciller en el gobierno de Javier Milei, la cual asume el próximo domingo 10 de diciembre. El funcionario del gobierno de Osvaldo Jaldo profundizó su posición diciendo que las empresas de la región no funcionarían por la falta de gas, si se suspenden las obras de ENARGAS. Esto es lo que dijo Azcarate en el programa Primer Plano, que se emite por Canal 10, en dúplex con Radio 21 Tucumán.

--Diana Mondino dijo ante la Unión Industrial Argentina “el que no tenga generadores que los vaya comprando” al referirse a la crisis energética.

--El problema de lo que dijo Diana Mondino, no interesa tanto que vayan buscando generadores. Le dijo también a la gente “vayan comprando generadores”. El problema es que se refirió a la obra de los gasoductos troncales. Y se refirió de una manera extraña, con un desconocimiento impropio de una economista, porque un gasoducto troncal, es un monopolio natural que el estado lo entregó en concesión a una empresa, que, en el caso nuestro, en Tucumán, es TGN (Transportadora Gas del Norte). ¿Qué significa esta frase de Mondino? que dijo, además, “hagan un gasoducto paralelo y que venga otra empresa”. No se puede en el sistema de transporte de energía, líneas de alta tensión o en el sistema de transporte masivo de gasoductos de alta presión, reclamar modelos de competencia, porque ese modelo no existe, ni siquiera en Inglaterra o Estados Unidos, que son modelos donde se entregan en concesión de explotación, con fuertísimas regulaciones por parte del Estado. Así hacen en Inglaterra, así hacen en Estados Unidos. No hay dos empresas compitiendo, haciendo un gasoducto, una a la par de la otra. Esa idea que tiró Mondino realmente revela que desconoce.

Diana Mondino Foto: Internet

--Vamos al tema energético...

--El problema más grave para Tucumán. ¿Por qué grave?: El gas en Argentina viene de Bolivia, del Norte Argentino, antes, Campo Duran, Caimancito, por el gasoducto troncal hecho en la década del 70, hacia el cinturón industrial de Buenos Aires. Cuando empezó a faltar gas en los pozos, que ya eran combustibles líquidos, empezamos a incorporar gas de Bolivia, del oriente boliviano, que entraba ahí en Campo Durán, Salta y en el Caimancito, Jujuy. Ese gas boliviano tiene un contrato de término en el año 2024. Y la Argentina hizo la reversión de sus gasoductos troncales haciendo el Néstor Kirchner, para llegar desde Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, la zona fabril fundamental; el acceso de Santa Fe. Y ahora falta un nexo, que es de San Gerónimo, que viene por Córdoba y revierte el gasoducto troncal del norte. Ya no tenemos gas que venga de Bolivia. Ahora el gas va a venir desde Vaca Muerta, del sur. Se ha hecho todo el trabajo del Néstor Kirchner y ahora el norte argentino se entera por esa frase desafortunada que han dicho: se paralizan las obras de ENARSA (Energía Argentina S.A), que significa se paraliza el gasoducto troncal del norte argentino. Dos errores de Mondino. Primero, TGN, no es una empresa estatal, es la concesionaria transportadora del norte. Desde (Carlos) Menem hasta aquí el sistema de concesionaria, transporta gas. Y como no tiene gas para transportar de Norte a Sur, tiene que traer fluido de Sur a Norte. Revirtiendo el sistema de bombeo. Esa obra estaba licitada y no se contrata hasta el momento. Si esa obra no se contrata, la industria y las residencias del norte argentino no van a tener gas a partir del 2024. Hay que ser muy serio. A mi encantan los slogans de los economistas. Los slogans de los economistas no se llevan bien con la realidad. Pregúntele a Ledesma (ingenio azucarero de Jujuy) que va a hacer, como va a trabajar con la papelera, el alcohol; a Tabacal, a la Esperanza. Y acá en la provincia de Tucumán no tenemos gas para nuestros ingenios. Y nos preguntemos más todavía: Salta depende de Güemes; Tucumán del Bracho. ¿Con que vamos a mover nuestras centrales térmicas de ciclo combinado que son a gas? Y CAMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) comprador de gas. ¿Conque gas van a mover las turbinas para que tengamos energía eléctrica?

--El problema entonces de fondo, es el tema del gas. Y si no hay gas ¿no hay luz?

--Setecientos megavatios que genera el Bracho, con una central de ciclo combinado a gas. ¿Con que gas vamos a trabajar? Si ya la Central Independencia hace dos semanas salió de ciclo porque la quisieron hacer andar con combustible líquido.