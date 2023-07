Horacio Rodríguez Larreta destacó la victoria de Pullaro en Santa Fe y sacó pecho en la interna de Juntos por el Cambio

El precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta celebró este lunes la victoria de Maximiliano Pullaro en Santa Fe y volvió a marcar su diferencia con Patricia Bullrich, su contrincante en la interna de Juntos por el Cambio, a poco menos de un mes de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

El jefe de gobierno destacó la victoria en las Primarias del precandidato que apoyó en las elecciones santafesinas que venció a Carolina Losada en las internas con el 32,55% de los votos.

“A la hora de votar, la gente votó trabajo. Un tipo con experiencia, metió en cana a los líderes de Los Monos. En la campaña cero agresión, cero violencia, propuestas. Me siento muy identificado”, señaló en diálogo con Radio 10 en el programa de Jorge Rial.

El mandatario porteño remarcó que Pullaro “armó el frente de frentes, como pasó en San Luis y San Juan” donde también celebró con los candidatos en el escenario.

“La gente trabajo, al que propone, al que le dijo cómo solucionar los problemas y que no se enganchó en las agresiones. Incluso en mi caso, yo no lo voy a hacer, porque si mi convicción es que para la Argentina la pelea no es buena, esa convicción no va a cambiar porque otro me critique, sino que no es convicción. Por más de que otros y otras me critiquen, yo estoy convencido de que el camino es la no violencia, el camino son hechos, acciones, resultados”, lanzó Rodríguez Larreta.

En tanto, se refirió a la interna que hubo en Santa Fe y las réplicas a nivel nacional con el apoyo explícito de Bullrich a Losada. “Vamos a estar juntos todos. Valoro que Carolina Losada haya llamado a Pullaro”, marcó.

Por otro lado, se refirió a las acciones de Mauricio Macri, quien anoche destacó la victoria de Juntos por el Cambio en Santa Fe, sin hacer mención a la interna que lleva el apoyo marcado del expresidente a la exministra de Seguridad.

“Siempre va a jugar políticamente. Va a ser un tipo de consulta y referencia, tiene experiencia como expresidente. Muy poca gente la tiene en la Argentina”, señaló el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires.

La elección en Santa Fe terminó por definir uno de los capítulos más agitados en la interna de Juntos por el Cambio y que llevó al rápido reconocimiento del sector más duro del PRO. Mientras, con el flamante candidato electo que competirá con Marcelo Lewandowski en las generales que será el próximo 10 de septiembre.