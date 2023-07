Amalia Granata: “Miles de santafesinos le dijeron basta a la casta política”

Los resultados provisorios de la primera votación de las elecciones 2023 en Santa Fe dejaron a Amalia Granata como una de las precandidatas más votadas de este domingo. Luego de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), expresó: “Miles de santafesinos le dijeron basta a la casta política”.

La nómina de “Somos Vida” cosechó el apoyo de 176.097 personas, de acuerdo a los datos del recuento que concluyó este lunes a la madrugada. De esta manera, la diputada provincial tiene un nuevo mandato asegurado en la Legislatura y abre la puerta para el ingreso de sus aliados en el frente Unite por la Libertad y la Dignidad.

Granata encabezó la quinta lista más elegida de las PASO 2023 en Santa Fe. Los resultados la ubicaron por encima de dirigentes de extensa trayectoria como Clara García (150.387 sufragios) y José Corral (148.772).

La periodista de 42 años ingresó a la Legislatura provincial en una de las sorpresas de las últimas elecciones provinciales. Su cosecha de este domingo superó la de aquellas PASO y el próximo paso es igualar los 287.705 votos que consiguió Unite en esos comicios generales.

A diferencia de lo que ocurrió en su debut en las urnas, Granata no disputó internas en esta ocasión. Si bien su discurso tiene algunas coincidencias con el de Javier Milei, la lista única se presentó fuera del frente Viva la Libertad.

¿Qué dijo Amalia Granata tras las PASO 2023 en Santa Fe?

Poco antes de las 23 de este domingo, Amalia Granata publicó un mensaje de agradecimiento por el apoyo que recibió en las PASO 2023 de Santa Fe. “Hicimos campaña sin pegar un cartel, sin gastos obscenos y sin estructura”, destacó en redes sociales.

La periodista remarcó que “Somos Vida” es un “grupo de ciudadanos comunes, personas que vienen del ámbito privado y emprendedores”. En esa línea les abrió la puerta de su espacio “a los que están desalentados y perdieron las esperanzas por culpa de la casta política”.

Granata se jactó del resultado de una campaña muy austera. Foto: @amaliagranata

“Esto recién empieza. Nos van a querer ensuciar y atacar”, vaticinó la diputada provincial sobre la campaña de las elecciones generales del 10 de septiembre. A continuación, concluyó: “Por eso, más que nunca, tenemos que unirnos todos los que creemos en los mismos valores”.

La legisladora se plantó como la representante de “los que defienden la vida contra los que quieren imponer una ideología perversa”. También hizo un llamado a “los que creen en el cambio, pero no en los líderes que lo proponen”.

“La política tiene que volver a ser sentido común, tiene que estar más en contacto con la realidad”, comentó Granata. A partir de ese diagnóstico, señaló: “Sólo cambiando a los mismos de siempre vamos a lograr resultados diferentes”.

La rosarina afirmó que tiene “soluciones a los temas que la casta no trata”. Así se refirió la “falta de educación, la pasividad ante la inseguridad y la pobreza”. En esa enumeración enfatizó “la situación de los niños que, lamentablemente, a la política no les importa porque no votan”.