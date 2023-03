Amalia Granata expresó su deseo de ser ministra de Seguridad de Santa Fe: “Quiero vivir en orden”

La actual diputada provincial Amalia Granata deslizó que su carrera política podría tener un giro impensado en las próximas elecciones, ya que tiene deseos de ocupar el Ministerio de Seguridad de Santa Fe en caso de ganar las próximas elecciones con su partido.

En diálogo con el ciclo Mañanísima, la santafesina reveló: “Estoy estudiando licenciatura en seguridad y estoy en segundo año. Me estoy nutriendo de esta carrera porque en mi provincia hay un tema de inseguridad que es de público conocimiento. Quiero hacer proyectos y realmente saber de lo que se trata”.

En ese sentido, Granata sostuvo que: “La seguridad es clave. Porque yo también camino en la calle, y a mí también el año pasado en Santa Fe me robaron todo lo que tenía en el auto con el inhibidor de la alarma. A mí me pasa lo mismo que a la gente”. Además, dijo que el barrio en el que vive “era súper seguro y ahora es inseguro”.

¿Qué otras críticas hizo granata a la administración actual?

“A mí me tratan de facha, antiderechos, pero yo quiero vivir en orden”, expresó la funcionaria. Sin limitarse a hablar sólo de seguridad, también disparó críticas sobre otros aspectos administrativos en la provincia como la salud y la educación y aseguró estar en contra de la “no repitencia” de los estudiantes.

“Quiero que los que trabajamos y aportamos a este país podamos tener la retribución de la seguridad, salud y educación. Por eso estoy en contra de que los chicos no repitan. No se puede vivir así, no podemos tener 58 crímenes en lo que va del año en la ciudad de Rosario”, cerró.