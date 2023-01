Amalia Granata respondió a las críticas que recibió por sus fotos en Punta del Este: “No evolucionamos más”

En los últimos días, se conocieron fotos de las vacaciones de Amalia Granata y su familia en Punta del Este, y las críticas malintencionadas no tardaron en llegar. Lejos de dejarlas pasar, la diputada de Santa Fe dejó un claro mensaje y cuestionó a los usuarios de las redes por hacer foco en su aspecto físico: “No evolucionamos más”, escribió en sus historias de Instagram.

La periodista está vacacionando en el país vecino hace varias semanas junto con su pareja Leo Squarzon, y sus hijos, Uma y Roque; y los paparazzis capturaron divertidos y tiernos momentos familiares. Pero el foco en las redes se pusieron en el cuerpo de Granata y esta no dudó en salir a responder sin tapujos.

“Qué lástima”, “que le pasó a Amalia”, “al menos sabemos que no se está gastando el dinero de los contribuyentes en tratamientos estéticos”, fueron algunos de los desacertados comentarios. Lo que tenemos que recordar con esto, es que de los cuerpos ajenos no se opina, que los estereotipos estéticos no nos definen, y que debemos poder ser libres a la hora de elegir como mostrarnos, sin ningún dedo que nos esté juzgando.

Qué dijo Amalia Granata de las críticas sobre su cuerpo

Granata compartió las imágenes que fueron criticadas, junto con las frases ofensivas de los usuarios. “No evolucionamos más. Que trista que sigan insistiendo en que la felicidad pasa por el cuerpo”, escribió en su cuenta de Instagram y concluyó de manera contundente: “Les aseguro que hoy con casi 42 años estoy en plenitud con lo que soy y en la mejor etapa de mi vida”.

Además, Granata aprovechó y compartió lo que para ella hoy es la felicidad: sus hijos, su pareja y los resultados de sus últimos exámenes: “Disfruten la vida y sean felices”, concluyó.