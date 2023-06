Amalia Granata cuestionó el plan MenstruAR y generó polémica: “No es regalar por regalar”

El viernes pasado, la diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, cuestionó el plan MenstruAR, la iniciativa del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que consiste en dar toallitas femeninas y tampones gratuitamente para acceder fácilmente a la higiene personal. “Regalar no incentiva al trabajo”, aseguró la funcionaria pública.

Desde que Granata asumió su cargo político, siempre dio a conocer públicamente su pensamiento sobre las diferentes propuestas de los funcionarios que trabajan en los ministerios del país. Ahora, la diputada volvió a dar que hablar en las redes sociales por sus irónicas declaraciones.

La diputada provincial visitó el programa de Pamela David y cuestionó a los que defendían el programa MenstruAR. “Entonces, ¿qué hacemos las personas cagantes? ¿Nos van a regalar el papel higiénico?”, dijo irónicamente.

La santafesina puso en dudas las medidas que explicó la ministra Ayelén Mazzina. “Ella habla de personas menstruantes. ¿Y las personas que hacemos caca? Que somos todos, ¿tenemos derecho a exigirle al Estado que nos regale papel higiénico?”, enfatizó.

Por otro lado, la legisladora propuso hacer un plan menstrual “para que las chicas se puedan comprar ellas las toallitas”. “Cuando no tenes para comprarte la descartable, tenes las de tela que duran. Son ecológicas y reutilizables. Hay opciones. No es regalar por regalar”, aseguró.

Amalia Granata apoyó a Javier Milei para las próximas elecciones presidenciales

Después de opinar sobre la nueva propuesta del ministerio de Mujeres, la santafesina hizo referencia a las próximas elecciones presidenciales y destacó las propuestas del precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Granata contó que, junto a su pareja, en más de una oportunidad compartieron un encuentro con Milei. “Cuando cenamos, le hago mil preguntas porque no soy economista y me interesa su mirada de la dolarización. Una vez sacó lápiz y papel y me explicó, tipo profesor de universidad, y me dijo todo lo que haría”, enunció la diputada que reveló que va a darle su voto al libertario porque “es el único que tiene un plan”.