Aunque evitó dar nombres, Javier Milei dijo que ya tiene definidos a sus candidatos a gobernador y jefe de gobierno

Luego de anunciar que El Dipy será su candidato a intendente del partido bonaerense de La Matanza, Javier Milei aseguró que ya tiene definidos a otros integrantes de la lista de su espacio político.

Según contó el líder de “La Libertad Avanza” y aunque prefirió no dar nombres, ya eligió quién será su candidato a gobernador y jefe de gobierno. Asimismo, adelantó que la persona que encabezará la lista de diputados por la ciudad de Buenos Aires será una mujer. “Es una mujer brillante”, dijo y aseguró que la candidatura se oficializará esta semana. “Va a ser algo muy importante”, prometió.

De cara a las PASO, el economista bromeó con la “ansiedad” de los medios de comunicación, que le reclaman definiciones. En esa línea, explicó que las mediciones le muestran “muy buenos números en La Matanza” y dijo que “El Dipy” “puede canalizar ese caudal de votos”.

“Es una persona de una inteligencia fuera de lo convencional, tiene una visión de cómo funciona el mundo que es realmente imponente”, comentó sobre el cantante.

Por otro lado, Milei dijo que en caso de quedar afuera del balotaje no intentaría canalizar sus votos hacia Juntos por el Cambio o el Frente de Todos. “Soy liberal, no soy el dueño de los votos”, sintetizó y agregó que intentar direccionar los votos libertarios “sería una ofensa intelectual a los seres humanos”.

Quién es “El Dipy”

David Adrián Martínez, más conocido como “El Dipy”, es un cantante de cumbia villera, DJ y piloto de automovilismo. Tiene 45 años, nueve álbumes y varios escándalos que cobraron notoriedad en la televisión argentina. Sin embargo, su popularidad se elevó cuando comenzó a cuestionar a través de sus redes sociales y en distintos programas a varios dirigentes políticos, siempre con un discurso antipolítica y antikirchnerista.

Javier Milei sumó a El Dipy como candidato a intendente de La Matanza.

“El argentino es muy boludo, siempre le entra un poquito más. Pero esta vez no. Esta gente no quiere que vos te eduques, que seas un poquito inteligente, porque no los votan más, no los doman, no les pueden meter cosas en la cabeza. Traeme trabajo, no me des bolsas. El otro día a Alberto una mujer no le pidió laburo, le pidió un IFE. ¿Cómo hacés para no laburar? No puedo entender cómo la gente vota a esta gente que son multimillonarios y culpables de su pobreza”, lanzó una vez.