Rodríguez Larreta le respondió al sector de Patricia Bullrich por la interna de JxC: “Jamás he dicho un agravio de nadie”

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, salió a responderle este martes al sector de Patricia Bullrich, su contrincante en la interna de cara a las elecciones primarias y sostuvo que “jamas he dicho un agravio de nadie”.

“Nosotros siempre estamos de la paz. No van a escuchar ni un solo comentario, ni una sola crítica personal. Jamás he dicho un agravio de nadie, no lo hice y no es mi espíritu. No lo hago por más que otros u otras lo hagan conmigo”, señaló el jefe de gobierno porteño en una inauguración de escuelas en Jujuy junto a Gerardo Morales, su compañero de fórmula.

“Para ganarle en la elección al kirchnerismo, tenemos que estar juntos. Para ganarle al kichnerismo y derrotar la mafia de la droga, tenemos que estar juntos. Siempre nos van a ver trabajando por la unidad”, agregó.

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viajó a Jujuy para realizar la presentación de sus propuestas para la transición energética hacia fuentes renovables junto a su compañero de fórmula para la precandidatura presidencial.

“Proponemos el camino de la paz, de la convivencia democrática. Si hay otro que piensa diferente, eso también vale”, señaló en su presentación el mandatario porteño.

Larreta le respondió al sector de Bullrich. Foto Federico Lopez Claro

La polémica se instaló después de que el diputado Juan Manuel López asegurará que un gobierno de Bullrich podría terminar como el de De la Rúa en 2001.

“Yo cuando lo charlo con amigos lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de El Reino, que es un delirio. Y me imagino, por ahí, aunque creo que no porque creo que Patricia pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001″, expresó en diálogo con Radio Con Vos el pasado sábado.

El comunicado del sector de Patricia Bullrich por los dichos de Juan Manuel López

El espacio que conduce la exministra de Seguridad y actual precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, lanzó este martes un fuerte comunicado donde le hicieron fuertes reclamos a Horacio Rodríguez Larreta, por las declaraciones que realizó el jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, un nombre cercano a Elisa Carrió.

“Estimado Horacio Rodríguez Larreta: como legisladores y candidatos de la lista La Fuerza del Cambio que acompañamos la candidatura de Patricia Bullrich, no podemos menos que hacerle llegar nuestra máxima preocupación por expresiones de dirigentes de su sector”, comienza el escrito que presentaron.

Y reclamaron por los dichos en los últimos días: “Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista”.

Apuntaron contra Juan Manuel López porque “no se retracta” y aseguraron: “Estas expresiones nos preocupan además porque coinciden casi punto por punto con las mismas que reparten el kirchnerismo y su ministro de Economía Sergio Massa, y otros dirigentes como Aníbal Fernández, Axel Kicillof y Juan Grabois”.

Consideraron que “son conceptos que intentan inyectar el miedo y disciplinar a los argentinos”: “Pretenden inocular a la población contra el cambio predicando el temor para así mantener a la Argentina en la decadencia y el sometimiento”.

Le reclamaron a Rodríguez Larreta “que, con la mayor fuerza posible, inste a los miembros de su sector que mantengan diferencias internas en el ámbito democrático”, que “no hay aporte para el futuro en persistir con expresiones que absolutamente nada tienen que ver con la sana competencia interna” y le reclamaron “una rápida y tajante retractación pública”.

La carta está firmada por Maximiliano Guerra, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, Damián Arabia y Federico Pinedo, entre otros referentes del bullrichismo.