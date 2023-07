La fuerte acusación de Javier Milei contra Patricia Bullrich y lanzó: “El único que no me defraudó fue Mauricio Macri”

El precandidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, disparó munición gruesa contra su par de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a quien responsabilizó de “operar” en su contra después de las acusaciones de las últimas semanas que hablaron de una alianza con Sergio Massa para cerrar listas en el Gran Buenos Aires y otras ciudades de todo el país.

El economista liberal había tenido algunos coqueteos con el sector de la exministra desde que comenzó el año y hasta la invitó a unirse a su espacio para ir a una interna. De hecho, el propio libertario se encargó de decir varias veces que “le propusimos que armáramos un nuevo espacio político, en donde íbamos a una interna y que el que ganaba gobernaba y el que perdía acompañaba”.

“Bullrich dijo que se sentaría a negociar con nosotros porque somos el único espacio que no la extorsionamos, somos los únicos que estamos dispuestos a votar todas las reformas necesarias para cambiar la Argentina, en favor de una economía libre”, señaló hace poco más de un mes atrás.

De hecho, las durísimas críticas del líder de la Libertad Avanza estaban centradas en Horacio Rodríguez Larreta, el contrincante de la exministra en la interna de Juntos por el Cambio. Sin embargo, en los últimos días esto tuvo un giro radical.

Este jueves, en una entrevista en A24, el libertario se encargó de decir que fue la propia exministra la encargada de “operar” en su contra. “El verso de la venta de candidaturas viene de la gente de Bullrich. Es alguien que desafortunadamente parece que ambición de poder la ha hecho violar líneas que jamás imaginé que hubiera hecho”, señaló.

Tras la pregunta si rescata a Patricia Bullrich de los integrantes de la alianza opositora, el liberal señaló: “Al único que rescato es a Mauricio Macri. El único que no me defraudó fue Macri. De hecho, todas las operaciones de las que he sido víctima el último mes, está involucrada la señora Bullrich”.

Javier Milei, en crisis: la venta de las candidaturas lo golpeó y busca apuntar contra Bullrich. Foto Federico Lopez Claro

Las acusaciones de venta de candidaturas que golpeó a Javier Mieli

Javier Milei está en el centro de la polémica en el tramo final de la carrera electoral para las PASO 2023 y las denuncias por las ventas de las candidaturas en el todo el país siguen apareciendo. El precandidato a presidente de La Libertad Avanza quedó cercado por los dichos de Juan Carlos Blumberg y los que estaban presentados como candidatos a intendentes en Vicente López, Quilmes y Tigre.

De hecho, hasta la conductora Viviana Canosa, una fiel seguidora de Mieli desde que se lanzó como precandidato, cuestionó la información que surgió de Clarín y señaló: “Massa es mi límite. Nadie dijo ‘es mentira lo de Massa’. Nadie lo dijo. Nadie lo dice. Yo quiero que Milei salga a decir que es mentira lo de Massa”.