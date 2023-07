Un precandidato a Intendente de Paraná se presenta con una máscara de Batman

Andrés Laumann es el precandidato a intendente de Paraná por el espacio La Libertad Avanza y una estrategia para hacerse conocer es el uso de una máscara de Batman siguiendo una idea de la “juventud de los vecinalistas” de su espacio.

En el programa que se emite por redes sociales con Rubén Almará “Esto no no es Televisión”, Laumann contó que lo de Batman es un juego entre lo singular de su apellido con la palabra Batman. “Esto dentro de lo simpático es novedoso y muy lindo, estamos con un grupo trabajando a contrarreloj porque obviamente no soy candidato hace 2 años”, explicó.

Sobre la analogía con el héroe de ciudad Gótica señaló que tiene dos connotaciones: “primero es que fue una idea de la juventud de los vecinalistas, necesitamos un héroe que nos salve, porque no había candidato, y necesitamos incorporar dentro de que son los barrios el nombre”, explicó de esta manera la estrategia para posicionarse.

Ademas agregó que el mensaje que deja es que además es una campaña “cero peso” y que se “está instalando en Paraná jocosamente. Algunos dirán que esto está cerca de lo que no corresponde, pero ho herimos susceptibildiades” y de esta manera lo justifica como un recurso válido.

“Saquémonos la careta y hablémosle a la sociedad realmente de lo que importa y lo que necesita”, aseguró Laumann.

La propuesta

Con referencia a su propuesta habla de que tiene 12 puntos claves para buscar un equilibrio en la ciudad y afirma que Paraná “está muy linda en el centro, en su casco céntrico, está bien enfocada a donde quiere ir, pero le falta mucho para hacer lo que es periférico”.

En relación a esto explica que hay “250 barrios, de los cuales 55 según Renavap, son de exprema pobreza” y por ello busca “una equidad” ya que según cuenta “hay un 75% de la sociedad paranaense que no está equitativamente bien desarrollada”.