Javier Milei en crisis en un tramo clave de la campaña electoral por las denuncias de ventas de candidaturas

Javier Milei está en el centro de la polémica en el tramo final de la carrera electoral para las PASO 2023 y las denuncias por las ventas de las candidaturas en el todo el país siguen apareciendo. El precandidato a presidente de La Libertad Avanza quedó cercado por los dichos de Juan Carlos Blumberg y los que estaban presentados como candidatos a intendentes en Vicente López, Quilmes y Tigre.

En las últimas horas, el economista salió a responder y se desligó de todas las acusaciones sobre las supuestas ventas de los puestos: “No cobro las candidaturas, es una vil mentira”.

Javier Milei en la Cámara de Diputados. Foto Federico Lopez Claro

A continuación, aclaró: “Lo que hacemos en el proceso de selección, donde los distintos agentes compiten. Como nosotros no tenemos recursos, cada uno se autofinancia la campaña, que es la forma más legítima de hacer política, con la plata propia. Nadie le pide dinero a nadie”.

También disparó contra Juan Carlos Blumberg a quien llamó “mentiroso” y señaló: “lo vamos a llevar a la Justicia por este tipo de mentiras”, en referencia a uno de sus críticos más duros en los últimos días. “También a todos los que propagaron esa mentira. Es absolutamente falso”, agregó.

“Se cree que por venir a ver la presentación de un libro mío, tenía el derecho de ser candidato a gobernador bonaerense. Exigió eso y se le dijo que no. Entonces exigió ser el primer diputado nacional por la Provincia. Volvimos a decirle que no porque no había militado ni un solo milímetro”, completó.

La Justicia Electoral señaló que, debido a cuestiones de “gravedad institucional”, se ordenó abrir una investigación para determinar posibles irregularidades en el proceso electoral de Milei. “Ordene la formación de una instrucción preliminar a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral”, señaló el fiscal Ramiro González.

Citó a declarar a Juan Carlos Blumberg, Carlos Maslaton por sus dichos sobre la venta de las candidaturas como también aparecen Rebeca Fleitas y a la exmilitante del partido, Mila Zurbriggen.

Javier Milei en el ojo de la tormenta por la crisis por la venta de las candidaturas

La financiación con “la propia”, como lo dice el candidato liberal, trajo polémica en los últimos días después de que referentes en Tigre señalaran que el espacio de Milei arregló con Sergio Massa y Malena Galmarini, quien va a ser la candidata a intendenta en el municipio.

En ese sentido, se sumaron la baja de candidatos en Vicente López y Quilmes que también denunciaron la supuesta venta para aparecer en las boletas. “Javier Milei decidió ser cómplice del kirchnerismo. Por eso, decidimos no participar en estas elecciones y retiramos nuestra lista en Vicente López”, señaló Matías Cerdá, el nombre que se proponía pelear en el municipio del norte del Gran Buenos Aires en un comunicado que se conoció el pasado lunes.

Otro que salió a criticarlo fuertemente fue Juan Carlos Blumberg, quien acusó a Sergio Massa de financiar al libertario. “Y fijense que muchos candidatos de la lista de Milei son de Massa... Esta es la realidad, hicieron un trabajo estratégico”, escribió en sus redes sociales.

Carolina Píparo es la candidata a gobernador de Milei en Buenos Aires.

Incluso, Carolina Píparo, precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por el espacio de la Libertad Avanza, admitió que hubo “desmanejos o errores no forzados”.

“Es cierto que pudo haber habido algunos desmanejos o errores no forzados. Pero les pido por favor que dejen de atacar a Javier (por Milei). Es terrible el bombardeo al que nos están sometiendo. Somos una fuerza nueva, sin un peso para financiar un carajo y que busca cambiar la realidad del país”, señaló en diálogo con Clarín la actual diputada.

Ahora también se conoció un audio de Liliana Salinas, una referente entrerriana del Partido Conservador Popular que confirmó que existen “montos mensuales” que deben pagar quienes sean confirmados como precandidatos.

En mensajes enviados a La Nación afirma que “cada candidato tiene que financiar su propia campaña”. “Si te queda alguna duda lo podés hablar con Julio. Hay un monto mensual que cada candidato tiene que empezar a cumplir a partir de que es precandidato”, aclaró.

Después de las fuertes críticas que recibió el candidato liberal por las supuestas ventas de candidaturas, el que respondió fue Carlos Kikuchi, el exarmador político de Milei, quien señaló: “Las operaciones y difamaciones en contra de Javier Milei y nuestro espacio surgen por el miedo que tienen en Juntos por el Cambio”.

“Patricia (Bullrich) porque cree que por Javier, Larreta le gana las PASO y Larreta porque cree que Santilli pierde la provincia de Buenos Aires. Los K porque creen que quedan terceros”, añadió.

“Nosotros no vendemos candidaturas, eso lo hace la CASTA. Nosotros no bajamos candidaturas, eso lo hace la CASTA. Nosotros no negociamos bajar nuestras listas en Intendencias de PBA. Eso es CASTA”, completó Kikuchi.