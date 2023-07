Cuáles son los costos que tienen los candidatos a Presidente: viajes, asesores, boletas y redes sociales

Quienes desean sentarse en el sillón de Rivadavia y llegar a la Rosada saben que el camino no es fácil y mucho menos, barato.

Instalar la imagen de un candidato tiene distintas aristas y pasos que hay que seguir. Publicidad en las calles, carteles luminosos y afiches en todos los barrios del país. Volantes para difundir las propuestas en las principales esquinas. El armado de los spots y un equipo de redes sociales que siga todo lo que hace el candidato.

Ya no solo es Twitter la plataforma, necesitan que esas personas sepan como volver virales a los futuros presidentes en Instagram, Facebook, Tiktok, BeReal, entre otras plataformas.

Ni hablar de traslados, viajes en avión del candidato una por una a todas las provincias del país.

Sergio Massa durante la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, en La Rural. Foto: Clarín

Pero sin dudas, el mayor de los desembolsos se da en las boletas, que tienen que estar esperando ese domingo en todos los cuartos oscuros de Argentina. Además, hay que pagar los viáticos de miles de fiscales que protegerán esos votos.

La cifra que suele repetirse en los principales despachos de los partidos que gobernaron alguna vez Argentina es el mismo: 10 millones de dólares.

La Cámara Nacional Electoral fija montos máximos de gastos, pero desde el propio organismo reconocen que no es sencillo de controlar que se cumpla.

Los límites de gastos de campaña son los siguientes:

Para las PASO son unos $1.006.448.910

Para las generales la cifra asciende a $2.012.897.820

En el caso de llegar a balotaje, el monto fijo será el mismo que las primarias de agosto $1.006.448.910

Conferencia de Prensa de Juntos por el cambio Foto Federico Lopez Claro

Uno por uno, los gastos de un candidato a presidente

Posicionamiento y redes sociales: U$S 1.500.000

En la era de la virtualidad, donde si las cosas no se suben a Instagram no existieron, los candidatos invierten gran parte de su presupuesto en equipos de campaña que los ayuden a desarrollar sus ideas en estos formatos novedosos, que muchas veces no manejan.

Agencias creativas: U$S 500.000

Qué decir, cómo hacerlo, a quién hablarle son opciones políticas que hay que tomar y para eso están los asesores.

Estas agencias cobran especial importancia cuando el candidato no solo debe enfrentarse a sus competidores, sino también a candidatos de su propia lista que compiten en las PASO para ver quien llega a octubre.

Como diferenciarse de sus aliados pero no perder de foco a los adversarios, no es tarea sencilla.

Publicidad en la vía pública: U$S 1.000.000

Carteleras en los colectivos, subtes, calles y carteles luminosos en rutas y autopistas. Aunque parezca antiguo, todos los candidatos quieren poner sus caras y nombres en la vía pública.

Esta es la forma de llegar a todo tipo de públicos.

Boletas: U$S 4.000.000

Es el desembolso más grande. El domingo de las PASO y de las generales nada puede fallar. Todo aquel que haya sido convencido por el candidato, tiene que encontrar su boleta en el cuarto oscuro que le toca votar.

Hay que llevarlas a todas las escuelas, de todos los rincones del país. Más aún en elecciones polarizadas como las que venimos viendo los últimos años, los resultados se definen voto a voto.

Fiscalización: U$S 2 millones

Más de 130 mil fiscales se despliegan por todo el territorio argentino los domingos de votación. A ellos hay que brindarles hojas, lapiceras y capacitación para poder desarrollar su tarea: cuidar los votos, cueste lo que cueste.

También existen viáticos para el traslado ese día desde sus casas a las escuelas y luego al centro de computos. Y viandas para que estén alimentados, ya que la jornada es extensa.

Traslado en aviones privados: U$S 20.000 cada vuelo

No hay campaña solo en Buenos Aires. Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, Sergio Massa, Javier Milei entre tantos otros nombres propios deberán viajar por todo el país para fidelizar a sus votantes y convencer a los nuevos.

Encuestas: U$S 200.000

Durante toda la campaña se monitorea la recepción de las propuestas del candidato y su imagen ya sea positiva como negativa.

Hay distintos tipos de encuestas que realizan todos los candidatos: telefónicas, focus groups presenciales con sus votantes y posibles votantes, y en la calle.

Otros gastos: U$S 780.000

En esta categoría entra el alquiler de oficinas, búnkers, la logística de los actos, de las encuestas y demás gastos.