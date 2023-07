Javier Milei acusó a Patricia Bullrich de “operar con mentiras” en la campaña electoral

A días de las PASO, la relación entre Javier Milei y Patricia Bullrich se recrudece. Si bien hasta hace poco aspiraban a tener un frente común, hoy el vínculo es otro.

El economista aseguró que el sector de la presidenciable de Pro realizó “operaciones con mentiras”.

Milei la acusó de estar detrás de las denuncias que recibió por la venta de candidaturas, de tener un presunto acuerdo electoral con Sergio Massa y como si fuese poco, de haber organizado el “escrache” en el acto por un nuevo aniversario del atentado a la AMIA.

El economista retuiteó varios mensajes que daban cuenta de su cuestionamiento a Bullrich e incluso lo hizo explícito en una entrevista de TV.

Un usuario de Twitter se animó a increparlo y le dijo: “Flaco si le seguís pegando a la Bullrich te juro que lo voto al pelado Larreta en un posible ballotaje. Al final Bullrich está sola es la única que levanta la bandera del cambio”.

AMIA Acto aniversario 2023 Javier Milei junto a su hermana Karina y Ramiro Marra Foto Federico Lopez Claro

El precandidato decidió responder frente al enojo de su seguidor. “Si no me hubieran salido a operar con mentiras, calumnias e injurias para mejorar sus chances en la interna no diría nada...”, escribió.

Los retweets de Javier Milei contra Patricia Bullrich

En los últimos días, la actividad del economista que aspira al sillón de Rivadavia está centrada en atacar a la principal figura de la oposición, con la que comparten un electorado común: Patricia Bullrich.

El liberal está convencido de estar siendo “operado” y que la líder del PRO está pagando publicidad en las redes para hacer campaña en su contra.

Javier Milei retuiteó un mensaje de uno de sus seguidores. “Miralo a Milei: hablando de la libertad, pero tranzando por detrás con Massa”, dice una caricatura dibujada en Facebook y publicada por la cuenta “Memes del Carpincho”.

Si miramos con atención, podemos ver que la red social nos avisa que ese post está pago como parte de “publicidad”, para que le llegue a más personas.

“En Facebook, la casta, (en este caso la gente de Patricia Bullrich) está pagando publicidad. ¡Aguante Milei!”, sostiene el mensaje que compartió un fanático del libertario y que fue reproducido por el candidato.