La repudiable frase de un candidato de Javier Milei sobre Franco Rinaldi: “Nadie quiere votar a un discapacitado”

Lucas Luna, candidato de Javier Milei para el Parlasur, participaba de un encuentro virtual junto con 1700 personas cuando emitió una frase completamente fuera de lugar con relación al candidato del PRO, Franco Rinaldi.

“Nadie quiere votar a un discapacitado”, dijo sobre Rinaldi, quien encabeza la lista de legislados de Jorge Macri. El comentario lo hizo mientras se hablaba sobre los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires.

“Nadie votaría jamás, y esto lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado. Y lo digo con respeto y sin mala leche”, enfatizó Luna.

Uno de los moderadores le respondió enseguida: “¿Cómo vas a decir eso? Avisame cuando vas a decir algo así, hay mucha gente escuchando, no podés”.

Muchos de los presentes con posibilidad de tomar la palabra destacaron la inteligencia de Rinaldi e incluso señalaron que el libertario debía dejar su lugar. Carlos Maslatón, presente en el encuentro, se desconectó al escuchar el comentario.

El repudio generalizado no frenó a Luna, quien insistió: “Pero es la realidad, no podés enojarte. Es con respeto, no hay chicana acá. La gente quiere votar a alguien como uno. Es la realidad. Es así esto”.

El repudio de Franco Rinaldi y “Wado” de Pedro

Cuando los dichos de Luna se viralizaron, renunció a su postulación. En tanto, Rinaldi se hizo eco de la frase.

El mensaje de Rinaldi en Twitter. Foto: Twitter

“Rechazo profundo a las declaraciones del usuario Sagaz, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al parlasur por el partido de Milei. El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones, que considero sinceras, pese a cierta socarronería, son incorrectas”, posteó el politólogo.

Y agregó: “Los requisitos para representar, legislar, gestionar y gobernar son independientes de la discapacidad. Muchísima gente no vota gente como uno, más bien lo contrario”.

El tuit de De Pedro. Foto: Twitter

También el ministro de Interior, “Wado” de Pedro se refirió a lo sucedido: “Lamento las palabras discriminatorias del candidato Libertario, Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi candidato del PRO. Exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros”.