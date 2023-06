Sikora criticó a Luis Juez por llevar a su hija con discapacidad a votar y él le contestó: “Nos lastimaste”

Verónica Sikora, candidata libertaria por la intendencia de la Ciudad de Córdoba, criticó a Luis Juez por llevar a votar a su hija con discapacidad. Ante esto, el candidato opositor no dudó y le respondió a la abogada a través de un video que publicó en sus redes sociales.

“No tengo nada en contra personalmente con Luis Juez, no lo conozco”, comenzó a decir la candidata en el video. “Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado, me refiero a una persona que no se puede valer por si misma y necesita asistencia permanente, no va a votar con el hijo mostrando ahí”, continuó.

“Es como muy bajo, yo personalmente lo dejaría con su madre “, criticó.

LA RESPUESTA DE LUIS JUEZ A LA CANDIDATA LIBERTARIA

Trascendidos los dichos de Sinkora, Luis Juez utilizó su cuenta de Twitter para responderle. Junto a su esposa y su hija, Milagros, el candidato fue tajante en su respuesta y explicó por qué tomaron la decisión.

“Hola, @veronica_sikora. Estamos muy orgullosos de todos nuestros hijos, no tenemos nada que esconder”, dice la publicación.

“Nosotros no te conocemos, te la presentamos: ella es Milagros, nuestra hija, estamos orgullosos de ella”, empezó a decir Luis Juez. “El domingo Mili cumplió con un sueño, es la primera vez con 22 años que figura en un padrón. Por eso fuimos todos”, explicó el senador.

Y finalizó diciendo: “Ojalá Dios te de la tranquilidad para que el día de mañana te sepas expresar de otra manera porque la verdad, no se si lo quisiste o no, nos lastimaste, nos ofendiste e innecesariamente a ella (por Milagros) la agraviaste”, finaliza.