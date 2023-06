Luis Juez: El partido no terminó y hay que esperar hasta el último voto; hicimos una elección descomunal

“A mi que me gusta el fútbol, si ganaba venía a festejar y si el resultado era otro venía a felicitar. Pero el partido no terminó y habrá que esperar hasta el último voto. Se dan cuenta lo que pasa cuando la calidad institucional está por el piso. Hicimos una elección descomunal”. Así graficó Luis Juez la demora en los resultados finales en las elecciones provinciales en Córdoba, con un el 87 por ciento de las mesas relevadas, ya en madrugada del lunes.

“A la una y cuarto todavía no se sabe el resultado, porque se les cayó el sistema, no tenían conectividad, siempre hay un pero... Hemos hecho una campaña descomunal, vamos a tener mayoría en la Legislatura”, celebró, y apuntando a Hacemos Unidos por Córdoba. “Hoy se van a ir a dormir sin tener la certeza, más allá de las puestas en escena del oficialismo”.

Luis Juez habló desde el búnker de Juntos por Córdoba. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Tenemos la tranquilidad de que ganamos en 14 departamentos, la diferencia es de 40 mil votos, faltan 200 mil votos por contar y la carga será manual. No nos podemos hacer cargo de errores que no son nuestros, de la improligidad”.

“Hace 17 años Schiaretti debutaba entrando por la claraboya del baño. Tenía la oportunidad de irse por la puerta grande y se va por la claraboya del baño. No pudieron ni organizar una elección”, disparó Juez. Y completó: “Soy un tipo que sabe ganar y sabe perder. No me preparé para estar a la una y media sin saber que pasó. Me preparaba para venir acá, a festejar, o a pedirle a Rodrigo y al resto que me acompañaran a saludar al intendente de de la ciudad de Córdoba, pero no podemos hacer ni una ni la otra”.

QUÉ DIJO RODRIGO DE LOREDO, CANDIDATO A INTENDENTE

“La expectativa de ganar la tenemos, de festejar por ese esfuerzo inmenso, por una elección extraordinaria”, destacó Rodrigo de Loredo, quien acompañó a Luis Juez en el bunker de Juntos por el Cambio, y se candidatea para intendente de Córdoba capital.

“No tenemos ningún inconveniente de reconocer ningún tipo de derrota, triunfos y derrotas son pasajeras, por lo menos en la perspectiva que nos une a nosotros. Pero, objetivamente, ni si quiera hemos tenido una información oficial”, aseguró.

LA CRÍTICA DE PATRICIA BULLRICH POR LA DEMORA EN LOS RESULTADOS

“Nosotros siempre vamos a estar del lado de la transparencia, del lado de la democracia, cuidando el voto de cada ciudadano y de cada cordobés. El país entero, está esperando y preguntándose por qué los sistemas fallan cuando hay poca calidad institucional”.

Luis Juez habló en el bunker de Juntos por el Cambio, mientras se esperaban los últimos resultados. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

Así resumió Patricia Bullrich el enojo en el bunker de Juntos por el Cambio, donde respaldó a Luis Juez, la demora en la confirmación del resultado oficial de las elecciones, ya que a las 2.30 de este lunes el escrutinio alcanzaba el 90 por ciento.

“La calidad institucional está ligada a la voluntad política de hacer las cosas de manera transparente y cuidar la democracia”, insistió la precandidata a la presidencia, sobre el escenario en compañía de Juez y de Rodrigo De Loredo.