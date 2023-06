Luis Juez criticó al oficialismo en Córdoba: “Basta de construir puentes que no llevan a ningún lado”

Luis Juez, el candidato a gobernador para la provincia de Córdoba de Juntos por el Cambio (JxC), habló este jueves previo a las elecciones del domingo 25 de junio. En este marco, criticó al oficialismo tras 24 años en el poder: “Basta de construir puentes que no llevan a ningún lado”.

El político estuvo el miércoles por la noche en Río Cuarto en un acto que se extendió hasta altas horas. No obstante, dio una extensa entrevista este jueves a El Doce y en primera instancia, descartó la pregunta que la sociedad se hacía hace 90 días atrás.

Luis Juez cerró su campaña en Rìo Cuarto (Prensa Juez).

“¿El radicalismo acompañará a Juez?” le consultaron y respondió que eso fue“una duda de los comunicadores”. Sobre el partido radical, aseveró que hacía tiempo no veía uno “tan fervoroso”. En tanto, reveló que uno de sus principales deseos es ponerle un límite al “régimen hegemónico peronista que fue horrible en estos 24 años”.

Patricia Bullrich. Luis Juez y Rodrigo De Loredo mostraron proximidad en este proceso. Foto: Castillo Pedro

Luego, arremetió contra Martín Llaryora asegurando que sostiene su “campaña electoral con el dinero que falta en el bolsillo de educadores, educadoras, jubilados y jubiladas”.

La tercera candidatura de Luis Juez para gobernador en Córdoba, ¿Será la vencida?

Por otro lado, el hombre de 59 años aseveró que esta es su tercera candidatura para ser el dirigente provincial y está seguro que será la vencida. “Hay un olor a cambio que no ven venir (Hacemos Unidos por Córdoba)”, sentenció.

El gobernador y precandidato presidencial Juan Schiaretti junto con Martín Llaryora en La Falda.

En otro tramo de la charla, le preguntaron sobre qué tiene que cambiar en la provincia y fue muy crítico con la actual gestión:

“ Darle seguridad a la gente : no elaboraron un solo plan de seguridad en 25 años y politizaron la carrera policial”

“Reducir el gasto en obras y plazas: el cemento les tapó la empatía y perdieron la relación con la gente”

Luego, admitió tener otras prioridades y compartió sus primeras medidas para resolver las cuestiones mencionadas. “Volver a darle herramientas de capacitación a las fuerzas para que intervengan de manera fluida y construir 327 mil viviendas sociales para dar mano de trabajo y empezar a resolver el déficit habitacional en Córdoba”, explicó.

“Ven la ciudad desde un dron”, dijo Juez sobre Schiaretti y Llaryora

En este sentido, expresó que el partido comandado por Juan Schiaretti ve la ciudad desde un dron”. “La Circunvalación es hermosa, pero si caminas 100 metros hay 137 asentamientos marginales alrededor”, refelxionó.

Parte de la avenida Circunvalación.

En tanto, anticipó que si ganan los comicios tendrán que “instalar la austeridad (política económica basada en la reducción del gasto público)” y el actual gobierno “se volvió conservador después de tanto tiempo en el poder.

Por último, le dejó un mensaje para aquellas personas que no lo votarían y critican su desempeño como intendente de la capital. “Cuando era intendente, no tenía un peso de coparticipación y el gobernador me zapateaba los hombros, pero fue terriblemente decente y no fue menor a la de Llaryora”, ponderó.

“Le daremos un rostro más amigable a la provincia y frenaremos la locura de construir puentes que no llevan a ningún lado. ‘La Docta´ perdió su prestigio en educación y salud y hay que recuperarlo”, concluyó Juez.