El padre de Alexa habló con Martín Llaryora sobre la tragedia de las Altas Cumbres: qué se dijeron

El padre de Alexa, la niña de 15 años que quedó parapléjica en el siniestro vial de las Altas Cumbres que involucra a Oscar González, pidió hablar cara a cara con el intendente de Córdoba Martín Llaryora. El hecho se vivió en medio de la presentación de un proyecto municipal.

Martín Llaryora presentó este martes en Villa Carlos Paz el Plan Integral de Saneamiento de cuenca del Lago San Roque, el programa con que su gobierno dará solución definitiva a la problemática ambiental del agua.

EL PADRE DE ALEXA HABLÓ CON MARTÍN LLARYORA

En medio del lanzamiento, que era abierto al público, se hizo presente Gabriel Álvarez, el padre de Alexa, quien levantó la mano y pidió la palabra para hablar cara a cara con el intendente de la ciudad.

“No vamos a callar con mi familia hasta tener justicia. Esperaba otra actitud de usted, hace rato estoy esperando hablar y tengo que llegar a esta instancias”, expresó el hombre adelante del público presente.

“Nosotros somos victimas y pido por favor que paren con la violencia institucional para con mi familia”, continuó Álvarez mientras miraba fijamente a Llaryora. Y concluyó: “Si algo nos llega a pasar, voy a hacer responsable al gobierno de Córdoba”.

MARTÍN LLARYORA LE RESPONDIÓ AL PADRE DE ALEXA

Tras la palabra de Gabriel Álvarez, el intendente Martín Llaryora respondió: “Gracias por la libre expresión, no me había llegado nunca un pedido de audiencia. Comprendo y me solidarizo con ustedes”.

Sin embargo, el candidato a las elecciones provinciales se limitó a decir: “Cuando sea gobernador va a encontrar en mi el apoyo. Hoy yo soy intendente de Córdoba y no puedo accionar en las cosas que usted me dice, pero cuando sea gobernador me comprometo a avanzar en lo que propone”.