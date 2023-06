Tragedia en Altas Cumbres de Córdoba: la estremecedora carta de la hermana de la víctima

Laura Bengoa es la hermana de Alejandra, la mujer que murió el 29 de octubre del 2022 por el choque fatal en las Altas Cumbres donde estuvo involucrado el legislador de Córdoba, Oscar González. En las últimas horas, compartió una estremecedora carta para la comunidad de Villa Dolores y la provincia.

El mensaje redactado por la familiar de las otras dos adolescentes que padecieron graves secuelas se titula “Carta abierta a los vecinos de Villa Dolores y al pueblo de Córdoba en general”. Allí, increpa las “trabas” impuestas por la pareja de la actual candidata a intendente del municipio, Cristina Vidal.

Laura Bengoa, hermana de Alejandra, la docente fallecida en el choque de Oscar González (Captura El Doce).

Además, resalta que la mano derecha del actual gobernador, Juan Schiaretti, fue imputado pero sigue en libertad y no se hace cargo de lo acontecido. Por otro lado, apuntó contra la falta de empatía de Vidal y la “corrupción con la que se manejan”.

PJ de Córdoba: el legislador Oscar González. (La Voz)

Por último, Bengoa pidió a los vecinos de la ciudad ubicada a 185 kilómetros de la capital que no voten a la mujer de 51 años porque “votar por Vidal es votar por González”, entre otras palabras.

Cristina Vidal, la pareja de Oscar González

LA CARTA COMPLETA DE LAURA BENGOA POR EL CHOQUE FATAL EN LAS ALTAS CUMBRES DE CÓRDOBA

“El 29 de octubre de 2022 el legislador Oscar González, mano derecha del gobernador Schiaretti y pareja de Cristina Vidal, candidata a intendenta de Villa Dolores, embistió el auto en el que viajaban mi hermana Alejandra, mi sobrina Marina y su amiga Alexa, estas últimas de 14 años.

González causó la muerte de mi hermana y gravísimos daños físicos y emocionales a mis sobrinas y a Alexa, así como daños emocionales inconmensurables a las dos familias. Por ello fue imputado por homicidio culposo y lesiones culposas agravadas.

Desde entonces, González no sólo no se hizo cargo de lo que causó, sino que se dedica a obstaculizar constantemente la investigación, generando más y más daño y ostentando más y más la impunidad que el poder le otorga. A 7 meses de la tragedia, aún no se han podido terminar con las pericias, por las constantes e incomprensibles trabas de sus abogados.

Cristina Vidal, que hoy se presenta como candidata a la intendencia de Villa Dolores, ES González. De eso no hay ninguna duda.

A las pocas horas de que González matara a mi hermana, dejara a mi sobrina en coma y luchando por su vida y a Alexa gravísima y con lesiones que al día de hoy no se han podido revertir, Cristina Vidal dijo textualmente en un audio que se viralizó y que le resulta imposible desmentir, ya que puede escucharse por diversos medios: “antes que nada quiero decirles que ayer fue un día maravilloso”. Con tales palabras se refería a ese sábado de terror y a las elecciones de la CEMDO, en las que su lista, impulsada por González, había resultado ganadora. ¿Qué tipo de ser humano puede referirse a ese día como un día maravilloso? En ese audio también se la escucha decir que fue una suerte que González viajara en ese auto, aunque ella se “lo quería quedar” y que Dios lo había elegido para que sobreviviera. Con esto no sólo queda en evidencia su falta de empatía absoluta hacia las familias que en esas horas estábamos inmersas en el dolor. También deja en evidencia la corrupción con la que se manejan, al pretender quedarse con algo que no le pertenece, tratándose de un auto judicializado, que de ninguna manera y por ninguna vía legal ella podría “quedarse”.

Quiero ser clara; esta carta es UN PEDIDO AL PUEBLO DE VILLA DOLORES: NO VOTEN A VIDAL.

Votar por Vidal es votar por González.

Votar por Vidal es votar por alguien que se maneja de manera corrupta.

Votar por Vidal es votar por una persona inhumana.

Votar por Vidal es votar por alguien que ante la muerte causada por su pareja a una mujer de 56 años, viuda, madre de dos hijas de 14 y 19 años, se muestra feliz y celebra un triunfo político, incomprensible en medio de tanto dolor.

Votar por Vidal es votar por quien despreció la vida de Alejandra como si no tuviera ningún valor.

Votar por Cristina Vidal es votar por un ser que no tuvo la valentía ni la humanidad de acercarse a nosotros, que no movió un dedo para ver si podía hacer algo después de la tragedia que su pareja causó.

Votar por Vidal es votar por la impunidad del poder, por el desprecio a la vida.

Por último, tan grave como todo lo anterior: votar por Vidal es votar por la continuidad del miedo. Sabemos -y a esto me lo han dicho directamente a mí- de testigos que no se animan a declarar por miedo a las represalias de Oscar González.

Les pido con el corazón en la mano: no permitan que González vuelva a gobernar a través de su pareja.

Y aclaro: no estoy alentando a votar por algún partido en especial. Mi única intención con estas palabras es que no gobierne esta gente desalmada que ya demostró la corrupción y la falta de humanidad con la que se maneja.

Gracias por leerme y por último les pido que si coinciden, difundan mi solicitud.

Laura Bengoa, hermana de Alejandra Bengoa, la víctima fatal del choque causado por Oscar González en el camino de Altas cumbres el 29 de octubre de 2022, paraje Niña Paula”.