Tragedia en Altas Cumbres: Oscar González va a juicio por homicidio culposo

En las últimas horas, se conoció que el exlegislador Oscar González será juzgado por una Cámara del Crimen por la tragedia automovilista que protagonizó en 2022. Ocurrió en las Altas Cumbres y provocó la muerte de la docente Alejandra Bengoa y heridas de gravedad a dos jóvenes.

Para la fiscal de la causa, Analía Gallaratto, González debe responder como supuesto autor de los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. En caso de condena por ese delito, podría recibir una pena de entre tres y seis años de prisión.

OSCAR GONZÁLEZ VA A JUICIO POR HOMICIO POR LA TRAGEDIA DE LAS ALTAS CUMBRES

Miguel Ortiz Pellegrini señaló a La Voz que González quiere ir a juicio para “demostrar su inocencia” en el hecho. Asimismo, aseguró que no pedirán un juicio abreviado, que es aquel donde el acusado admite los hechos y el tribunal impone una pena cerca del mínimo de la escala penal.

“No nos opusimos a la elevación a juicio fiscal. Iremos a Cámara a discutir que fue un hecho culposo y no doloso, y vamos a demostrar que mi cliente es inocente. Claro que no pediremos un abreviado, eso sería admitir culpa y acá González no la tuvo”, dijo Ortiz Pellegrini.

EL PEDIDO DE LAS VÍCTIMAS DE LA TRAGEDIA DE LAS ALTAS CUMBRES

Las familias de la víctimas del siniestro exigen que el caso quede encuadrado en la figura de homicidio simple por dolo eventual. Cabe recordar que el hecho ocurrió el 29 de octubre de 2022 en la ruta E-34, en cercanías del paraje Niña Paula, cerca de Mina Clavero.

González iba a bordo de un BMW 1 negro otorgado por la Justicia, mientras que Bengoa iba en un Renault Sandero junto a dos adolescentes: su hija y una amiga. La mujer murió en el acto, mientras que las jóvenes sufrieron graves heridas que aún persisten. González se salvó por el accionar el airbag.