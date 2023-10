Altas Cumbres: colegio de psicólogos de Córdoba apoyó a la pericial Bruera y criticó al abogado de Oscar González

El colegio de psicólogos de Córdoba apoyó a la licenciada Graciela Bruera, la profesional que realizó el peritaje psicológico de Oscar González en el marco de la causa que investiga la tragedia de las Altas Cumbres. Paralelamente, criticó al abogado del exlegislador, Miguel Ortiz Pellegrini.

El comunicado oficial de la institución advirtió mediante la Ley 8.312 “sobre la grave violación a los derechos de la licenciada Bruera, respecto de su buen nombre y honor, que implica que se haya denostado públicamente su desempeño profesional en una causa judicial en la que se trata de dilucidar la responsabilidad criminal de González”.

La camioneta BMW X1 que manejaba Oscar González. Foto: El Doce

Luego, se refirió a las expresiones utilizadas por dos medios de comunicación que notificaron la nulidad de la pericia psicológica realizada por Bruera. “No lo tilda de psicópata”, explicó sobre el informe realizado por la pericial.

“Expresiones como las que la publicación atribuye al abogado de Oscar González no son una excepción, sino, lamentablemente, bastante generalizadas en abogadxs, que atacan a la Psicología, a lxs psicólogxs, cuando los informes periciales no se corresponden con los intereses de quien representan”, indicó.

El paso de Oscar González por el peaje de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz.

A modo de cierre, el colegio redactó en la parte final de su mensaje: “No dudando en denostar y descalificar la tarea de la peritaje psicológico, a la Psicología, su ejercicio y en el presente caso a la licenciada Bruera, quien ha cumplido correctamente su tarea, cuya revisión está prevista en el Código Procesal Penal y no implica que la pericia haya sido mal hecha, ni anulada”.

QUÉ DIJO EL ABOGADO DE OSCAR GONZÁLEZ

Ortiz Pellegrini fue consultado por Bruera y calificó: “Fue tan mala, creo que inepta, la funcionaria, que planteamos la realización de una nueva lectura por los vicios manifiestos que tenía la misma, y el señor juez anuló la pericia y determinó que se haga otra correctamente por personal que cumpla con las cualidades técnicas necesarias para realizarla”.

El abogado Miguel Ortiz Pellegrini. (La Voz)

En este sentido, Pellegrini aseguró que la pericia fue impugnada el 5 de octubre y que el juez ordenó la realización de un nuevo estudio. Cabe recordar que, el legislador, en ejercicio de su derecho, previamente se había negado a someterse a esta evaluación..

Además, en diálogo con La Voz, focalizó en los motivos de la impugnación del informe que habla sobre González: “La perito Bruera no menciona ni consulta la pericia accidentológica oficial que, científicamente, demuestra como ocurrió el accidente base de esta investigación penal”.

EL COMUNICADO DEL COLEGIO DE PSICOLOGOS DE CÓRDOBA

“El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba Ley 8.312 advierte públicamente sobre la grave violación a los derechos de la Lic. Graciela Bruera, respecto de su buen nombre y honor, que implica que se haya denostado públicamente su desempeño profesional en una causa judicial en la que se trata de dilucidar la responsabilidad criminal del Legislador provincial Oscar González, consecuencia de su participación en un accidente de tránsito en el Camino de las Altas Cumbres, en el que murió una persona y otras dos sufrieron lesiones gravísimas

El diario Hoy Día Córdoba que publica la noticia titula que “anularon la pericia que tilda a González de psicópata”. La propia publicación señala a renglón seguido que lo indicado en el título no es así. Dice que se ha ordenado la realización de una nueva pericia a pedido de la defensa, algo que permite el Código Procesal Penal de Córdoba y que la pericia realizada, entre otras cuestiones, describe a Oscar González como alguien con tendencias psicopáticas y narcisistas. Es decir, no lo tilda de psicópata.

Seguidamente el diario da cuenta de las manifestaciones del abogado defensor de Oscar González, a quien le atribuye haber expresado sobre la pericia: “creo que fue tan mala creo que inepta la funcionaria que planteamos la realización de una nueva … con personal que cumpla con las cualidades técnicas para realizarla”.

El medio web Perfil.com inexplicablemente también publica una pericia que no es pública pero señala, que el informe presentado por la Lic. Bruera no ha sido desestimado pese a que se ordenó la realización de una nueva pericia. Según lo publicado por el diario Hoy Dia Córdoba, el abogado Ortiz Pellegrini faltaría a la verdad, afirmando que la pericia fue anulada y que no hay pericia para leer. Perfil.com expresa que en realidad se ordenó reexaminar el trabajo realizado por la Lic. Graciela Bruera y, en caso de ser necesario, realizar una nueva pericia.

Expresiones como las que la publicación atribuye al Abogado de Oscar Gonzáles no son una excepción, sino, lamentablemente, bastante generalizadas en abogadxs, que atacan a la Psicología, a lxs psicólogxs, cuando los informes periciales no se corresponden con los intereses de quien representan, no dudando en denostar y descalificar la tarea de la peritaje psicológico, a la Psicología, su ejercicio y en el presente caso a la Lic. Graciela Bruera, quien ha cumplido correctamente su tarea, cuya revisión está prevista en el Código Procesal Penal y no implica que la pericia haya sido mal hecha, ni anulada”.