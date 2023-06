Habló la adolescente que quedó parapléjica tras el choque protagonizado por Oscar González en las Altas Cumbres

Alexa Álvarez, la adolescente de 14 años que quedó parapléjica tras el choque ocurrido en las Altas Cumbres de la provincia de Córdoba protagonizado por Oscar González, habló este jueves. Recordó qué pasó el 29 de octubre de 2022 y aseveró que vive algo “peor que una pesadilla”.

“Saliendo del pueblo Minas, había un par de autos pero en carretera no había ninguno. Íbamos tranquilas por nuestro carril escuchando música, respetando la concentración de Alejandra Bengoa, y simplemente sucedió”, detalló la chica sobre el escenario previo al choque en la ruta E-34.

La camioneta BMW X1 que manejaba Oscar González. Foto: El Doce

Sobre el impacto con la BMWX1 judicializada que dirigía el exlegislador de Córdoba, aseveró que Alejandra Bengoa gritó “hijo de puta”. “Levanté la mirada, vi un auto negro por un segundo y mi cabeza se nubló por completo”, expresó.

En tanto, indicó que ella no vio mucho porque todo fue muy rápido, pero vio pasar “el auto encima de nosotras”. El susto, la sangre y el dolor en el cuerpo son los protagonistas del relato de la adolescente.

Qué hizo Oscar González luego del choque en las Altas Cumbres

Sin embargo, le quedaron grabados los testimonios de los transeúntes que vieron al político “parado, esperando a que lo busquen mientras nosotras agonizábamos en el suelo”, detalló. Además, focalizó en que esperaron la ambulancia alrededor de una hora.

PJ de Córdoba: el legislador Oscar González. (La Voz)

Desde ese entonces, estuvo internada en el Hospital de Niños de la capital y luego fue derivada al Instituto Garrahan de Buenos Aires. “Fue muy difícil ver que pasaba el tiempo y yo no recuperaba nada de movimiento”, dijo entre lágrimas.

La niña estuvo internada en el Hospital de Niños en estado crítico. Foto: La Voz.

El antes y después en la vida de Alexa tras el siniestro fatal en Las Altas Cumbres

Previo al siniestro fatal, ella creía haber encontrado la vida que deseaba desde hace largo tiempo pero ahora todo es diferente. “Dicen que volveré a caminar y elijo creer en las esperanzas de los demás”, indicó.

El padre de Alexa, Gustavo Álvarez, encabezó la protesta. Foto: Javier Ferreyra

No obstante, sabe que las posibilidades son escasas y la adolescente que casi pierde la vida ponderó “Si no vuelvo a caminar, no me dejaré vencer por nada ni nadie”, anticipó. Por último, reveló que le gustaría volver a caminar cerca del río y cerró con una cruda realidad.

“Es peor que una pesadilla porque la mayoría de estas terminan, pero esta sigue”, cerró consternada la joven en un video grabado por su familia para El Doce.