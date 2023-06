Elecciones 2023 en Córdoba: la Justicia Electoral confirmó que votó el 62 por ciento del padrón

La Justicia Electoral de Córdoba confirmó que votó el 62 por ciento del padrón provincial en las elecciones de este domingo 25 de junio. Además, indicó que hay demoras en la carga de datos por “problemas en la conectividad”.

Sin embargo, la jueza Marta Vidal reveló que año tras año y elección tras elección, “se registra una leve baja en el porcentaje de participación”. En tanto, descartó un motivo puntual que justifique la cifra y es algo que los “excede”.

Marta Vidal habló a las 18.40. Foto: El Doce

Desde el Palacio de Justicia, los periodistas presentes preguntaron si la falta de aplicación de la multa por no ir a votar tuvo repercusión. “No creemos que haya influido. Es un tema legal que ya no supera”, aseveró. Luego, explicó que la aplicación de la sanción “no está reglamentada, no sabemos como se cobra ni que destino se le da a ese dinero”.

LA JUSTICIA ELECTORAL CONFIRMÓ QUE HAY DEMORAS EN LA TRANSFERENCIA DE DATOS

En paralelo, la Justicia indicó que hay demoras en la transferencia de datos por “problemas de conectividad”. Es que, según detallaron, la empresa de logística les informó este domingo que hubo complicaciones en ese ámbito.

“Algunos no fueron solucionados, otros operadores se ausentaron”, contó un compañero de la letrada. No obstante, adelantaron que en caso de no resolverlo, recurrirán a la carga de datos manual. “Era una contingencia prevista”, cerraron.