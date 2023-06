Elecciones 2023 en Córdoba: comenzó la votación con demoras en algunos colegios

La provincia de Córdoba elige a su próximo gobernador o gobernadora este domingo 25 de junio. La Justicia Electoral precisó que están habilitados 3.050.212 electores, sobre un total de 9.060 mesas en 1.487 colegios, lo que representa el 8,7% del electorado de todo el país.

Son 11 las propuestas que se podrán encontrar en la Boleta Única de Sufragio, una herramienta que permite votar lista completa o elegir individualmente candidatos de diferentes cargos y partidos.

Además de gobernador y vice, Córdoba también elegirá 44 legisladores provinciales titulares y 22 suplentes, legislador Provincial titular y su correspondiente suplente en 26 departamentos y Tribunal de Cuentas de la Provincia.

9.20 VOTÓ MARIO NEGRI

Tras declinar de su precandidatura de diputados, Mario Negri se presentó en la escuela Juan Zorrilla de San Martín para emitir su voto. En su declaración a los medios, el radical aseguró que lo que suceda en Córdoba va a impactar en el país.

9.10 VOTÓ MANUEL CALVO

Votó Manuel Calvo, el vicegobernador de Córdoba, se hizo presente en la Escuela General Paz de Las Varillas. “Invito a los cordobeses que se acerquen a votar”, dijo el funcionario en diálogo con Cadena 3.

9.00 VOTÓ MYRIAN PRUNOTTO

Pasadas las 9, Myrian Prunotto, candidata a vicegobernadora de Hacemos Unidos por Córdoba emitió su voto en la escuela Julio Salusso de Villa Los Llanos. La actual intendente de Juárez Celman detalló que esperará los resultados en Córdoba Capital junto a Martín Llaryora.

8.00 : COMENZÓ LA VOTACIÓN EN CÓRDOBA

Los comicios ya están en marcha y las 1.478 escuelas están abiertas para que los votantes puedan sufragar. Como cada año, algunos establecimientos presentan demoras ante las demoras de las autoridades de mesa.

DÓNDE VOTO EN CÓRDOBA

El Tribunal Electoral Provincial puso a disposición el padrón electoral definitivo para los próximos comicios de renovación de autoridades provinciales.

La consulta se puede realizar por tres canales diferentes, todos gratuitos, donde sólo se debe ingresar el DNI. De esta manera, las consultas se harán en: la página oficial del Fuero Electoral, en el link directo del padrón o a través de la nueva aplicación “Padrón Electoral Córdoba 2023″.

QUÉ DOCUMENTOS ESTÁN HABILITADOS PARA VOTAR

Desde el Fuero Electoral de la Provincia de Córdoba difundieron un decreto firmado por la jueza electoral Marta Elena Vidal en el que establece cuáles son los DNI habilitados:

Libreta de Enrolamiento

Libreta Cívica

D.N.I. (libreta verde)

D.N.I. (libreta celeste)

D.N.I. tarjeta (del D.N.I. libreta celeste, aunque figure la leyenda “No válido para votar”)

Nuevo D.N.I. (tarjeta)

De esta manera, confirmaron que no se permitirá sufragar con las versiones digitales de los DNI.

TRANSPORTE GRATUITO EN CÓRDOBA

Todas las personas que necesitan viajar para ir a votar dispondrán de un viaje de ida y vuelta totalmente gratuito, tanto para el servicio urbano como interurbano.

En el caso de los interurbanos, el votante deberá mostrar su DNI. Es importante que el domicilio del mismo esté actualizado y coincida con el destino al que se viaja para emitir el voto. Para el pasaje de vuelta, el pasajero deberá exhibir la constancia de emisión de voto entregada por la autoridad de la mesa. Por su parte, las autoridades de mesa también tendrán que presentar su documento de identidad y sumar el telegrama oficial de designación.

Por su parte, para el transporte urbano sólo se deberá presentar el DNI.

QUÉ PASA SI NO VOTO EN CÓRDOBA

Aquellas personas que no ejerzan su voto este domingo y no justifique la falta ante un Juzgado Electoral dentro de los 60 días, deberá pagar una multa equivalente al 10 por ciento de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMNV). Teniendo en cuenta que el SMVM es de 87.987 pesos, el monto por la infracción sería de 8.798 pesos.

Sin embargo, desde el juzgado de Córdoba indicaron que no aplicarán la sanción económica por que no cuentan con el mecanismo necesario. Por lo tanto, no se cobrará multa a quienes no voten.