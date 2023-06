Elecciones en Córdoba: cómo usar la Boleta Única y evitar la nulidad del voto

El Gobierno de Córdoba estableció este domingo 25 de junio como fecha de votación para que la población elija a su próximo Gobernador, Vicegobernador y legisladores provinciales titulares y suplentes. Todo se decidirá a través Boleta Única de Sufragio (BUS).

La Justicia Electoral realizó el sorteo del orden que tendrán los partidos y las alianzas en la BUS y los lugares quedaron de la siguiente manera: Partido Popular (En sus inicios era conocido como “Partido Popular Cuarteto”, pero no se aprobó el uso de esa palabra), La Libertad Avanza, Partido Humanista, Frente Liberal Demócrata Desarrollista, Creo en Córdoba de Todos, Frente de Izquierda y de Trabajadores -Unidad, Juntos por el Cambio, Movimiento al Socialismo - Nuevo MAS, Unión Popular Federal, Encuentro Vecinal Córdoba, Hacemos Unidos por Córdoba.

La Justicia Electoral presentó la Boleta Única de Sufragio. Foto: Justicia Electoral

La BUS da la posibilidad de votar lista completa o elegir individualmente candidatos de diferentes cargos y partidos. La selección se puede realizar haciendo una cruz, tilde o símbolo similar dentro de los casilleros que se elija.

CÓMO EVITAR LA NULIDAD DEL VOTO

No deben tacharse las imágenes de los candidatos, ya que eso anula el voto. Otra cuestión a tener en cuenta es que, si no se votan listas completas, el tramo que no tenga un tilde en alguna de las categorías se considera como “voto en blanco”.

QUÉ SE VOTA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA