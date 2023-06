Martín Llaryora se mostró ganador, sin Schiaretti: la tendencia es irreversible

Con una sonrisa, cuarteto de fondo y gestos triunfales, Martín Llaryora habló sobre el escenario de Hacemos Unidos por Córdoba, ocho horas después de finalizadas las elecciones provinciales. “Teníamos el derecho a festejar, la tendencia ganadora es irreversible. Tenemos 50 mil votos de diferencia con el 90 por ciento del escrutinio.

La primera que tomó la palabra fue Myriam Prunetto, entre el griterío de la militancia con un sonoro “borom bom bom, Martín Llaryora gobernador”. Y fue para presentar a su compañero de fórmula.

Martín Llaryora habló desde el búnker de Hacemos Unidos por Córdoba. (Facundo Luque / La Voz)

A su vez, Llaryora manifestó: “Los principales perjudicados son los cordobeses. Y nosotros, que teníamos el derecho de festejar por lo que tendría que haber sido una fiesta de la democracia, porque la tendencia ganadora ya está. Me da mucha pena que en una provincia como la nuestra tendríamos que tener los resultados definitivos”. De cualquier modo, al final de su discurso se envalentó: “Ganamos la provincia y ahora vamos a ganar la ciudad”.

Martín Llaryora, Hacemos Unidos por Córdoba.

Y le habló a sus seguidores. “No es justo que se queden acá esperando lo que ya todos saben, porque el resultado es irreversible. Con una elección en la ciudad de Córdoba que ha sido maravillosa. Gracias Daniel (señalando a Passerini), porque vas a ser el próximo intendente”.

JUAN SCHIARETTI, EN SILENCIO

El gobernador Juan Schiaretti, junto a su esposa Alejandra Vigo y a Florencio Randazzo (candidato a vice en la formula que presidencial que lanzó), acompañó a Martín Llaryora en su discurso pero sin subir al escenario y sin hablar. De todos modos, Llaryora destacó que el actual mandatario “estaba contento por la elección”. La explicación oficial de por qué no habló Schiaretti fue que no lo hizo porque el resultado no está consolidado.

Llaryora volvió a postular a Schiaretti como un “gran candidato a presidente”, y enfatizó: “Voy a ser el mayor esfuerzo para que sea presidente, y espero que los cordobeses nos acompañen”. Más allá de esto, en su discurso pareció “jubilar” a la vieja guardia.