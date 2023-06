El exabrupto de Luis Juez en su cierre de campaña: “Por qué no me chup... un huevo”

Luis Juez cerró la campaña de Juntos por el Cambio en el Quality Espacio con un enérgico discurso contra el oficialismo. Mientras hablaba en contra del “populismo” de Córdoba, el cartel de un opositor provocó el repudio del público, el candidato no fue ajeno a esto y tuvo un exabrupto en su arenga.

“Ya nadie habla de los bebés del Neonatal, nadie habla de Blas Correas, nadie habla del delincuente de González”, arengaba Juez cuando una persona con un cartel de la oposición interrumpió en el público. Esto provocó que los presentes se ofuscaran, y el candidato se refirió a la situación desde el escenario.

Juntos por el Cambio cierra campaña en Espacio Quality. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“Se te paran con un cartel y me quieren decir a mí qué tengo que decir, pero por qué no me chupan un huevo. Nunca pudieron. Conmigo no pudieron. En 40 años, jamás me arrodillé al poder y menos lo voy a hacer ahora”, dijo embravecido Juez.

Posteriormente, en un intento de disculpas, el funcionario expresó: “Siempre digo lo que pienso y le digo a la gente lo que me pasa por la cabeza”. Y así, continuó con su discurso.

CIERRE DE CAMPAÑA DE JUNTOS POR EL CAMBIO EN CÓRDOBA

La campaña electoral para las elecciones provinciales en Córdoba llegan a su fin con diferentes actos. El cierre de Juntos por el Cambio estaba pautado para las 19 horas en espacio Quality (Cruz Roja al 200), pero comenzó cerca de las 21.

Juez subió al escenario junto al candidato a vicegobernador Marcos Carasso y al candidato a intendente Rodrigo de Loredo.