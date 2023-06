Marcos Carasso, de JxC, anticipó: No nos vamos hasta que no se cuente la última mesa en Córdoba

En medio de la discusión por la demora en la carga de datos oficiales, el candidato a vicegobernador para la provincia de Córdoba de Juntos por el Cambio, Marcos Gustavo Carasso, anticipó desde el búnker radical: “No nos vamos hasta que no se cuente la última mesa”.

El compañero de fórmula de Luis Juez aseveró que “todavía quedan 1.700 mesas por cargar, es decir, 18 puntos porcentuales”. En ese momento, las cifras ubicaban a Martín Llaryora a la cabeza de las elecciones provinciales.

Luego, Carasso explicó que su coalición tuvo “muy buenos resultados en el interior” y la mayoría de las mesas por compartir son de ese sector. Además, arremetió contra un “sistema que no funcionó” y “la irregular carga” de datos.

“Queremos irnos a dormir sabiendo qué votaron los cordobeses”, dijo Carasso

“Queremos irnos a dormir sabiendo qué votaron los cordobeses. No nos vamos hasta que no se termine de contar la última mesa”, cerró con un fuerte tono el político que no quiere vivir “otra mala experiencia”.