Sergio Massa enfrenta una semana clave en la campaña electoral: el acuerdo con el FMI y la inflación, en la mira

Sergio Massa logró un importante apoyo por parte de Cristina Kirchner y Alberto Fernández en el marco de la “foto de unidad” que se dio en la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner. En ese contexto, esta semana el ministro de Economía buscará cerrar el acuerdo con el FMI y a la espera del dato de la inflación que se conocerá el próximo jueves.

En una semana clave, el ministro de Economía y precandidato de Unión por la Patria busca empezar a encaminar el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y este martes podría haber novedades en la postergada reunión con el organismo en Estados Unidos.

Massa que estuvo presente este domingo en Salliqueló donde habló sobre la resistencia que le puso el FMI para la finalización del Gasoducto, una obra que busca potenciar a Vaca Muerta. “Saber que aunque nos pongan obstáculos, nos quieran condenar a ser un país dependiente, tenemos con que construir patria, soberanía y el futuro de nuestra nación”, señaló.

“El FMI en diciembre nos pedía que frenemos el gasoducto, así que vaya mi agradecimiento al Presidente”, dijo y explicó que el motivo es que “son obras que no vamos a disfrutar los próximos seis meses, esto es algo que van a disfrutar varias generaciones de argentinos”.

“Argentina va a pasar de ser un país con déficit de dólares por importar energía, a ser un país con superávit en su balanza comercial. Este es el cambio en la ecuación”, agregó el ministro en un efusivo discurso.

En ese marco, mientras la campaña electoral gira en torno al “ajuste” que se debería hacer el próximo año, con los pedidos del organismo internacional, desde el Gobierno señalaron que van postergar los pagos de los vencimientos que se dan en el mes de julio por un total de US$ 2.621 millones hasta fin de mes, hasta lograr el entendimiento con el FMI.

Justamente, este lunes habrá una reunión de gabinete económico a partir de las nueve de la mañana y buscan que se pueda avanzar con un acuerdo con el organismo.

La primera de las obligaciones opera este viernes por US$ 1.294 millones; una semana después se deben abonar US$ 647 millones y finalmente, el 28 de julio, otros US$ 680 millones.

El ministro de Economía Sergio Massa y la titular del FMI Kristalina Georgieva, en la sede del organismo.

Esto se da en el marco de la falta de un acuerdo para reformular el pago de la deuda debido a las dificultades que atraviesa el país para cumplir con los vencimientos.

De hecho, cuando se anunció el pago de U$S 2.700 millones para el Fondo, también se esperaba el viaje de una comitiva a Washington para terminar de cerrar el nuevo entendimiento. Incluso, se anunció que Gabriel Rubinstein sería parte de ese equipo del Ministerio, pero aún no hay ningún viaje programado.

Según informó Infobae, este martes por la noche podría darse el tan esperado viaje para empezar a encaminar el acuerdo con el organismo multilateral, en lo que se entiende podría ser la recta final para un nuevo entendimiento. Sin embargo, la comitiva hace varias semanas viene amagando con la visita a Washington, mientras parece que las posturas del Gobierno y el FMI están en un constante tira y afloje.

Ante el complejo escenario económico, son determinantes las medidas que puedan tomar desde el Palacio de Hacienda para mejorar el humor social de cara a la próxima contienda electoral.

Qué número de inflación se espera para junio

A poco más de un mes para las PASO 2023, el desafío del gobierno pasa por bajar los precios que afectan el día a día de la gente. Hasta el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, se refirió a la problemática con una desafortunada frase: “A mi también me complica que la Playadito valga una luca, el kilo”.

Diferentes consultoras ya dieron sus pronósticos respecto a la inflación de junio. Según la Fundación Libertad y Progreso, el índice mostraría una desaceleración que dejaría la evolución mensual en 6,8%. Pese a que muestra una baja en algunos puntos porcentuales respecto a meses previos, el economista Santiago Casas señaló que “con la política monetaria actual es imposible que la inflación interanual baje”.

El índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual de 5,6% promedio en las últimas 4 semanas según el informe de ICG. Foto: Jose Gutierrez

“El sendero de inflación hoy está dado, como mínimo, por la emisión monetaria necesaria para pagar los intereses de las Leliqs y los pases. Si calculamos el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas anuales que rinden estos instrumentos, el número nos da 152,7%. Con lo cual, sin reformas estructurales ni cambios abruptos en la demanda de dinero, hoy la foto nos dice que la inflación anual convergería a este valor”, agregó.

En tanto, el IPC de la consultora Ecolatina adelantó que paran el sexto mes del año esperan un avance mensual habría sido del 5,5%. Sin embargo, en el Gran Buenos Aires el índice habría alcanzado en 7,2%, mostrando otra baja respecto a mayo.

El precio de los alimentos, uno de los principales motores del crecimiento de precios durante los últimos 18 meses, en el mes de junio mostraría un aumento del 6,05% según la consultora Consumidores Libres. En ese sentido, desde que arrancó el 2023 hay un avance del 61,64% en este ítem.

Por otro lado, la consultora EcoGo expresó que “en junio los precios de los alimentos y bebidas registraron una suba de 7,5%, lo que representa una desaceleración de 1,5 p.p. respecto a nuestro relevamiento en mayo”.

“Los mayores incrementos se dieron en la primera y tercera y quinta semana del mes con aumentos del 1,8%, 2,3% y 1,9% semanal, consolidando una tendencia donde el grueso de las subas se da cada quince días”, señaló la consultora.