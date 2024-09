Caso Loan: Por qué el nuevo abogado sospecharía de la abuela Catalina

Pasaron más de 100 días desde que Loan Peña fue viste por última vez en el naranjal, desde ahí, la Justicia nunca pudo encontrar el rumbo de la investigación y el caso conmociona a toda la Argentina. Ahora, Juan Pablo Gallego, nuevo abogado de la familia, habría puesto el foco en Catalina, la abuela del nene que fue la anfitriona del almuerzo en el que desapareció el chico.

Por qué el nuevo abogado sospecha de la abuela Catalina

Lo cierto es que Gallego, reconocido por ser el letrado que envío al Padre Grassi a la cárcel, llegó a la defensa de los padres del niño correntino y dio declaraciones fuertes ante los medios de comunicación. Esta vez, habló de la abuela Catalina y las autoridades: “No hubo voluntad por parte de los primeros investigadores en citar a los testigos que ahora aportamos”.

Juan Pablo Gallego el nuevo abogado que representará a los padres de Loan Peña.

En una entrevista con el programa Mañanisima, el abogado fue consultado por la dueña de la casa donde Loan fue visto por última vez y señaló: “A mí no me gustó su actitud. Yo la hubiera convocado inmediatamente. Los dos primeros fiscales nunca la citaron. Entonces, el primer día, y con todo respeto, tenían que citarla porque ella podía explicar qué pasó”, cerró criticando la actitud de las autoridades en el comienzo de la causa porque no la convocaron a declarar a la abuela Catalina.

La abuela de Loan desmintió todo.

El nuevo detenido por el caso Loan

Por otro lado, Gallego contó que habrá un nuevo detenido en la investigación del chico correntino, pero no dio detalles sobre quién es: “Efectivamente, hay una persona que no está detenida aún, pero que sí está en la mira”.

El abogado, que es nuevo en la defensa de la familia, se mostró a disgusto con la repercusión del caso: “Se ha perdido muchísimo tiempo inútilmente en un Bailando por un Sueño mediático y judicial”.