El abogado de la familia de Loan Peña fue contundente: “Lo entregaron y...”

Más de 100 días pasaron desde que Loan fue visto por última vez en el naranjal. Luego de eso, nunca se supo sobre su paradero y tampoco se pudo encontrar a los culpables. Ahora, el nuevo abogado de los padres, aportó dos testigos nuevos a la causa y dio una contundente declaración sobre el caso.

Qué dijo el nuevo abogado sobre el caso Loan Peña

Gallego comenzó a trabajar con la familia en los últimos días y expresó que cree que fue contraproducente, que el caso se vuelva mediático. Arremetió contra las autoridades, y dejó fuertes declaraciones que muchos empezaron a decir que fueron contra Fernando Burlando, ex abogado de la familia. En esta ocasión, sumo a dos testigos nuevos claves y fue certero con lo que piensa del caso.

Difundieron un flyer por las redes sociales

“Me anticipo a pensar que lo entregaron y que hay dinero de por medio en este caso”, y agregó: “Si Loan está vivo, es una respuesta que todavía hay que buscar con cuidado. Es difícil todavía hablar en términos de vida o no”, comentó en conversaciones con Crónica.

Las declaraciones de Antonio Benítez

Según la agencia Noticias Argentina, el tío de Loan Peña estuvo frente a la jueza Cristina Pozzer Penzo, alrededor de media hora por videoconferencia hablando. “La verdad que todo fue muy raro, por eso el chico no se perdió, si no lo hubiésemos encontrado esa misma tarde. Pudo haber sido un accidente, no sé por qué no dicen la verdad”, y agregó: “Quiero que se resuelva pronto, quiero ir a mi casa, hace 85 días que no veo a mis hijos”, concluyó.

A día de hoy, hay siete detenidos y otros nueve, vinculados con la Fundación Dupuy, por resistencia a la autoridad y falso testimonio, en una causa conexa. Según indicaron los fiscales federales a El Destape, la causa está catalogada como “sustracción y ocultamiento de un menor”.