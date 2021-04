La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, en una rueda de prensa que brindó este lunes en el predio de la ex Rural de Rosario, manifestó su preocupación por la segunda ola de contagios de coronavirus por la que está atravesando el país. Tal como lo explicitó la ministra, si no disminuyen los contagios, no se tendrá la posibilidad de atender a todos, y el Gobierno local deberá tomar otras medidas. Vía Pérez pudo dialogar con el Doctor Osvaldo Teglia, Médico Especialista en Clínica Médica e Infectología y Asesor de la Comisión Covid-19 de la Gobernación de Santa Fe.

Últimamente se habla mucho de las nuevas variantes del SARS-CoV 2, pero tal vez al común de la gente se le hace difícil comprender de qué se trata y porqué es tan importante en estos momentos críticos esmerarse en el cuidado de los protocolos sanitarios. “El SARS CoV 2 inició la pandemia con una estructura original desde Wuhan, pero los virus mutan de manera constante porque se reproducen mucho y muy rápidamente; es su manera de supervivencia frente a la ardua tarea de contrarrestar las defensas naturales del huésped y las promovidas por vacunas. El virus quiere quedarse con nosotros y la manera de sobrevivir, de quedarse entre las personas son las mutaciones, son las personas las que deberían estar preocupados por alejarse del virus, particularmente por estos días”, explicó Teglia.

Confirman circulación de las cepas de Manaos y Nueva York. (Gobierno de Santa Fe)

Las nuevas variantes: ¿cómo se producen?

El médico especialista en la materia lo explica científicamente pero a la vez, de modo sencillo para la gente de la calle. “La mutación se produce en los genes, en el genoma del virus. Los genes no son otra cosa que una cadena de letras, o de nucleótidos (sustancias de las que están compuestos sus genes), y se ocasionan por errores en el proceso de copia del código genético promoviendo diferencias en sus letras en su genoma, esto determina cambios en alguno de sus componentes (los aminoácidos de la proteínas virales por ejemplo), dando así origen a nuevas variantes. La mutación no es más que un cambio, normalmente una sustitución, de una de las bases químicas que componen el material hereditario por otra”.

Teglia explica que si bien el coronavirus mutan, la gran mayoría de sus mutaciones no tienen efectos sobre sus características y propiedades, y se denominan aleatorias o menores. “La ciencia ha obtenido la secuencia de más de 750.000 genomas del SARS-CoV-2, esto está compartido en plataformas públicas que permiten compararlos y analizar sus diferencias. Solo en América se han publicado hasta dicha fecha 187.705 patrones genéticos. Este conocimiento permite que al tomar una muestra de sangre de un paciente infectado, el código genético del virus se puede extraer y ampliar y “leer” la secuencia de nucleótidos, determinándose si se trata de una nueva variante”, detalló.

Llegan nuevas dosis de vacunas contra el coronavirus a Santa Fe. @MinSaludSantaFe | Twitter

Mutaciones que se comportan de manera diferente

“No obstante esta aparente regla general, un puñado de estas mutaciones se comportan de manera diferente y generan virus con capacidades distintas, concediéndole al SARS CoV 2 mayor transmisibilidad y/o virulencia. Estas se conocen como nuevas variantes o VOCs “variant of concern” por su acrónimo en inglés, es decir, variantes de preocupación”.

¿Cuáles son estas variantes de preocupación?

Como lo explica la palabra, éstas variantes son un tema importante a tener en cuenta, porque ya están circulando en nuestro país y en la provincia. “Se han encontrado varias alrededor de todo el mundo; y se presume puedan seguir apareciendo mientras el virus circula tan salvajemente; tales como la de Manaos o P1 y la de Rio de Janeiro o P2 en Brasil, también la Sudafricana, Inglesa, variantes de Estados Unidos, y ahora una nueva variante de Belo Horizonte, la cual presenta una combinación de 18 mutaciones. Algunas de ellas compartidas con las variantes brasileñas P1 y P2 así como con la sudafricana (B.1.1.351) y la británica (B.1.1.7).

Si ya fui vacunado, ¿las nuevas variantes me pueden volver a infectar?

El Asesor de la Comisión Covid-19 de la Gobernación de Santa Fe, lo explica de la siguiente manera. “Lo primero es que estas variantes de preocupación (VOCs) pueden evadir el sistema inmune, incluso de aquellas personas que poseen anticuerpos por infección previa y probablemente por vacunas. Las nuevas variantes son más eficientes para infectar células humanas, y capaz de alcanzar mayores cargas virales en la vía respiratoria, maximizándose de este modo el contagio y ocasionando en algunos casos una enfermedad más duradera, y tal vez más severa”. (Afectan la eficacia pero no afectan la eficacia sobre prevenir la enfermedad grave. Menos casos severos si las personas están vacunadas)

“Un virus más apto y transmisible se propaga rápidamente en una población, ocasionando más casos de enfermedad y muertes. Además existe cierta evidencia en la literatura que parece indicar que implican un peor pronóstico. Existe intranquilidad por las variantes Brasileñas, particularmente la P1 o de Manaos ya que ha podido reinfectar en Brasil a muchas personas que ya habían padecido la enfermedad con la versión original del virus, abonando cierta incertidumbre y preocupación sobre la utilidad de las vacunas frente a estos nuevos linajes, no obstante existe cierto consenso de que las vacunas Covid actualmente disponibles podrian prevenir los casos graves y la muerte por Sars CoV 2”, dijo Teglia.

“Algunos de estos cambios o “mutaciones” preocupan porque pueden afectar al gen que codifica la proteína que interaccionan con el receptor celular ACE2 ; la proteína S o espiga. Ella, no solo constituye la puerta de entrada del virus a la célula, sino que además es utilizada por la mayoría de las vacunas para activar el sistema inmune”, dijo.

“No está del todo claro aún si los cambios genéticos del virus pueden afectar la efectividad de las vacunas Covid-19 y el debate parece centrado en saber qué tan útiles serán las vacunas actuales contra las nuevas variantes de coronavirus. Circunstancia factible y que podría afectar negativamente a los planes de vacunación. Existen estudios investigándolo y de una manera muy general y tranquilizadora para la población, y se podría decir que estos estudios parecen revelar de que la actual generación de vacunas podría ser útil en la prevención de la enfermedad severa y muerte provocadas por las VOC. Existe una clara necesidad de programas de investigación a nivel mundial para determinar las propiedades de las nuevas vacunas contra los nuevos virus. Probablemente nos aguarde un futuro de reemergencias y revacunaciones, con vacunas adaptadas a las nuevas variantes que vayan surgiendo, similar a lo que ocurre con la gripe.

Las variantes son mucho más contagiosas, entre un 50% y 80%

“Investigaciones recientes indican que los adultos afectados por la variante P.1 tienen mayor capacidad de contagio que los infectados por otras variantes, portando una carga viral elevada en las vías respiratorias altas que posibilita la expulsión de mayores cantidades de virus P.1, puede ser 1,4 a 2,2 veces más contagiosa y tener probabilidades de hasta el 61% de evasión a la inmunidad protectora inducida por la infección anterior por otros linajes”, puntualizó Teglia.

“La cepa B.1.1.7 denominada a su vez Británica, se detectó por primera vez en la primavera 2020 del Reino Unido. Se ha extendido por todo el mundo desde que se descubrió, y se estima que es aproximadamente entre un 50 y 70% más contagioso que las variantes anteriores del coronavirus y más letal, no solo por el simple hecho de ocasionar más casos. Las personas infectadas con la B.1.1.7 tienen infección más duradera y mayores concentraciones máximas del virus en sus secreciones que personas no infectadas con esta variante. Estos hallazgos parecen explicar que la B.1.1.7 se transmita más fácilmente que otras variantes porque las personas que la contraen están infectadas durante un tiempo relativamente más largo. Recientemente, se ha demostrado que la variante del Reino Unido, por ejemplo, está asociada a un mayor riesgo de muerte que con las variantes originales”.

Variantes que circulan en Argentina

Tanto las cepas P1 de Manaos como la Británica están circulando actualmente en Argentina. Gracias al Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica, se monitorea, detecta y difunden las nuevas variantes y recientemente detectó casos con estos nuevos linajes en la Ciudad de Buenos Aires y localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Neuquén. Si bien estos hallazgos han sido puntuales en nuestra Provincia; en donde se estima de que la mayoría de los casos se están dando aún con la variante original, el aumento ha sido creciente en Buenos Aires; tanto AMBA como CABA, y es preocupante que los casos detectados no tienen antecedente de viaje ni nexo epidemiológico con viajeros.

Comprender la gravedad de la situación para seguir cuidándose: las vacunas solas no alcanzan

Martorano alertó sobre la llegada de la segunda ola de coronavirus (Gobierno de Santa Fe) Gobierno de Santa Fe

Brasil, tal vez esté pasando su peor momento en la pandemia, merced al relajamiento de las medidas preventivas por parte de su población y la eclosión de las nuevas variantes. Este país “se ha transformado en un caldo de cultivo para nuevos virus, sin obstáculos a su desarrollo por el déficit de un distanciamiento social; con miles de muertos todos los días y saturación del sistema de salud; convirtiéndose así en el segundo país; luego de Estados Unidos ; en cantidad de fallecidos”, aseguró Teglia.

El médico especialista en el tema señaló que “se teme que algo similar pueda ocurrir en la Argentina próximamente; ya que los casos de Covid 19 se han estado acelerando en forma exponencial en las últimas semanas. Otros países vecinos están pasando situaciones similares, por lo cual es indispensable de que la población se comprometa con el cumplimiento de las medidas que conocemos, que sirven para alejarnos del Covid 19, como el correcto uso del barbijo, distanciamiento social y lavado de manos frecuente”.

En Santa Fe existe preocupación por el aumento alarmante de casos en casi toda la Provincia, con la presencia de casos graves en gente joven que requieren de Asistencia Respiratoria Mecánica; y niveles crecientes de saturación del sistema de Salud por la ocupación de camas de terapia intensiva. Si bien las Autoridades Provinciales han decidido no adherir a las restricciones nacionales, no se descarta pueda haber algún nivel de restricciones más adelante, de allí la importancia de que la comunidad comprenda la gravedad de la situación y colabore adhiriendo a las medidas de prevención.