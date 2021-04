La segunda ola de contagios de coronavirus se hace sentir en todo el país y el índice de ocupación de camas en terapia intensiva es lo que marca la señal de alarma. En Santa Fe, la ministra de Salud advirtió que en la provincia la ocupación supera el 90%, por esta razón se pide a los santafesinos que extremen las medidas de cuidado.

“Como madre y médica les digo que es preferible tener una discusión con los hijos y explicarles la situación que estamos viviendo, a tener que buscarle una cama”, así lo graficó este lunes la ministra Sonia Martorano la situación que atraviesa la provincia ya que el 93% de las camas críticas están ocupadas.

Al mismo tiempo, la Ministra advirtió si bien no se implementaron en la provincia nuevas restricciones, como si ocurrió en el AMBA, si la curva de contagios no se reduce se evaluarán nuevas medidas sanitarias. “La pregunta es cuál es la alternativa cuando no haya más camas, estamos expandiendo camas de terapia y de sala general, pero ya no hay recursos humanos”, remarcó Martorano.

“Si no bajamos el nivel de contagio no vamos a tener la posibilidad de atender a todos”, señaló y detalló que luego del fin de semana largo por Semana Santa, el 60% de los testeos dieron positivos de coronavirus. Ante estos números, insistió con que “no es momento de socializar, tenemos que quedarnos en casa y salir sólo para lo esencial, evitando todas las aglomeraciones posibles”.

Con información de Télam.