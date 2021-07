En las últimas horas Nahir Galarza volvió a aparece en escena por el romántico mensaje que Matías Caudana, novio de la joven que está condenada a cadena perpetua por haber matado a Fernando Pastorizzo. “Te conozco se la clase de persona que sos te amo mucho”, escribió el joven en su cuenta de Facebook.

En el 2018, el joven solicitó el permiso para poder visitar a Galarza en la cárcel de Paraná. En ese momento Caudana estaba detenido ya que era investigado por integrar una banda narco junto a su padre, y su solicitud fue porque eran “amigos y quieren charlar, pero no tener visitas íntimas”.

El inicio de la relación entre Nahir Galarza y Matías Caudana.

Se conocieron cuando el joven visitó a su abuela paterna que está cumpliendo condena en la misma cárcel que Nahir. Ante esta situación la Justicia accedió y la joven oriunda de Gualeguaychú aceptó ver a Caudana. Pero en el medio, Horacio Dargainz abogado en ese entonces de la joven desmentía el romance: “Es todo una tremenda mentira. Aprovechando que su figura vende, inventan estas cosas”.

//Mirá también: Nahir Galarza, el cine y un contrato de exclusividad

En el 2019, absolvieron a Caudana y el letrado del joven confirmó la relación: “Eso va avanzando, hubo encuentros. Entiendo que entre ellos hay una buena relación y el tiempo dirá cómo seguirá en pie el vínculo”, sostuvo.

Cuando su abogado, Agusto Lafferreire, solicitó que se autoricen las visitas en el Penal n° 6 comentó que Matías era un chico muy tímido, que había estudiado tres idiomas y que “es sano y de buenos modales”. “Es de condición muy humilde, pero es una persona que logró crecer a pesar del ambiente de un barrio marginal de Paraná”, detalló el letrado.

Matías Caudana fue quién pidió ver a Galarza (Facebook).

El joven es hijo de Elvio Gonzalo Caudana, acusado de ser líder de una banda narco que ingresaba droga desde Buenos Aires a la provincia de Entre Ríos. En cuanto a lo que le gusta la novio de Galarza, en su perfil de Facebook detalla que le gusta la música y fanático de River.

A pesar de la absolución, en septiembre del 2020 la causa que lo vinculaba con la banda de su padre dio un giro y fue imputado como partícipe secundario del delito de comercio de estupefacientes

La noticia de su relación explotó en los medios y el joven no tardó en salir a hablar. “Yo sabía quién era. Grité su nombre y le hice un gesto de que la iba a llamar. Ella sonrió y asintió con la cabeza”, contó en ese momento y detalló que la conoció “un día que a ella la llevaron al dentista. Nahir salía de la enfermería y nos cruzamos porque a mí me estaban trasladando para ir a ver a mi abuela”.

Nahir Galarza y Matías Caudana juntos. Facebook Matías Caudana | Facebook Matías Caudana

Al mismo tiempo comentó que un amigo le consiguió el número del pabellón y comenzaron a hablar por teléfono pero que el tema Pastorizzo no se tocaba: “No me importa. Nunca me importó lo que se decía de ella”, dijo tajante.

“Él no es la única persona con la que me vi. Con Matías [Caudana] tuve una relación de amistad, pero fue a principio de año y después no me vi más”, aseguró Galarza al ser consultada por su supuesto novio el año pasado; y aseguraba que Caudana “busca ser famoso y no conocerme”. Que el joven hable con los medios enojó a Nahir por eso se distanciaron, pero eso duró poco.

Nahir Galarza Facebook

En el medio de esta situación, Nahir aseguró que estaba embarazada de cinco meses y que había tenido pérdidas, pero cuando le realizaron estudios ginecológicos esto quedó descartado y se la sancionó por mentir.

Este ida y vuelta, que desmentí y confirmaba una relación entre los jóvenes llegó a su fin este martes cuando Caudana compartió un par de imágenes junto a Nahir y un romántico mensaje para su enamorada.

Matías Caudana le dedicó un posteo de amor a Nahir Galarza, la joven condenada por asesinar a Fernando Pastorizzo Facebook

“Te amo mi amor sos la más hermosa”, escribió Matías y aseguró ser muy feliz junto a la joven de Gualeguaychú. Al mismo tiempo la describió como “una persona maravillosa, encantadora, simpática, tan buenita que me haces sentir cosas lindas todos los días”.

//Mirá también: La Justicia entrerriana rechazó una impugnación extraordinaria presentada por la defensa de Nahir Galarza

Y aseguró que “nadie puede hablar de lo que no conoce ni juzgarte”, para concluir remarcó: “Yo que te conozco se la clase de persona que sos te amo mucho”.