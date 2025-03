Nahir Galarza rompió el silencio y habló sobre el caso de su novio Fernando Pastorizzo: “Nunca tuve el beneficio de la duda”.

Nahir Galarza, originaria de Entre Ríos y actualmente cumpliendo una sentencia de prisión perpetua por el asesinato de su novio en 2017, brindó una entrevista al Canal 9 de Paraná, en la que solicitó a la justicia que le otorgue “el beneficio de la duda”. En dicha conversación, afirmó que nunca mantuvo “una relación formal” con Fernando Pastorizzo.

El padre de la acusada de matar a Fernando Pastorizzo vive aislado y lejos de todo lo que conoció.

El llamativo pedido de Nahir Galarza

La joven, que se encuentra detenida en la Unidad Penal de Mujeres número 6 de Paraná, expresó: “Pido que la justicia sea justa conmigo, que me den el mismo derecho que a las demás personas, un poco de equidad”.

La joven aseguró que no tiene intención de apelar su sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque buscará que su condena sea revisada en la Justicia con el fin de “poder tener la posibilidad de salir en algún momento, si demostrás que sos capaz”.

“Nunca tuve el beneficio de la duda, siempre aparecí como la asesina de su novio. Ya había una condena social y mediática. Ni siquiera fui a la audiencia del veredicto porque sabía que me iban a dar perpetua”, afirmó.

Además, añadió que “no tenía una relación formal con Fernando y nunca pudieron probarlo. El día de la testimonial presenté una carta en las que él me pedía disculpas por lo que me había hecho, pero no la tuvieron en cuenta”.

Galarza indicó que Pastorizzo la había lastimado, y aseguró que esto fue respaldado “por mi médico ginecólogo, mi fisioterapeuta y mi entrenador de hockey”. Añadió: “Nadie me escuchó, ahora me da igual que me crean o no, si ya estoy re condenada”.

Al ser consultada sobre el día del asesinato, el 29 de diciembre de 2017, la joven expresó que “estaba muy aturdida” y agregó: “Ya no tiene sentido contar lo que pasó si ya me condenaron, no me dieron oportunidad”.

La diva entrevistó a la joven condenada a perpetua.

Galarza confesó que en algún momento intentó acercarse a los padres de Pastorizzo, pero ellos rechazaron cualquier intento de encuentro. Su mensaje para ellos fue: “Les pediría perdón desde lo más profundo de mi corazón”.

Sobre el juicio, Galarza opinó que los medios “crearon un personaje, que era asesina, fría, inventaban... Todo muy exagerado”.

Nahir, de 26 años, ya lleva siete años encarcelada y podría salir cuando cumpla 53. No obstante, afirmó que este período de encierro “es un aprendizaje, me siento diferente, tengo las cosas más claras. En el penal trabajo, estudio idiomas, psicología social a distancia, hago todo lo que puedo para demostrar que hubo un cambio”.

Sobre el libro que se escribió acerca de ella, Galarza comentó que “solamente se hace mención a la condena, no a la causa. Habla de mí como persona”. En cuanto a la serie, dijo que no la vio, pero sí la película, aunque aclaró que no participó mucho en su realización. Añadió que algunas cosas eran ciertas, otras no, pero que fue “medio chocante verme en la pantalla”.