Las impresionantes postales de la nieve en Caviahue que demuestran que Neuquén es un destino soñado

El sur de Argentina se presenta como el lugar ideal para pasar el invierno: sus inmensos paisajes, las bajas temperaturas y las fuertes nevadas lo convierten en el primer elegido por los amantes del frío. Caviahue, en Neuquén, es un gran candidato para quienes quieran esquiar y hacer otras actividades del estilo. Una vecina de la localidad compartió unas increíbles postales de la ciudad y las montañas totalmente cubiertas por un manto blanco.

Si bien las fuertes nevadas pueden ser una complicación o incomodidad para muchos habitantes, no se puede negar que brinda unas grandiosas vistas y permite vivir experiencias inolvidables, sobre todo para los fanáticos de este clima. Valentina es una vecina de Caviahue que comparte diariamente las bellezas de este destino, el pronóstico y algunas recomendaciones. Esta vez, mostró en sus redes las llamativas imágenes de cómo quedó todo tapado por la nevada.

Sorprende el clima de la localidad neuquina: este lunes 17 de julio, el día comenzó con -6° C, una sensación térmica de -9° C y una máxima de 6° C, mientras que el domingo llegó a una térmica de -10° C. Para algunos puede ser una pesadilla, sin embargo, ella, como tantos otros residentes, disfrutan tener este clima.

Los alucinantes retratos de Caviahue cubierta por la nieve

La usuaria compartió la belleza del lugar para que todos pudieran apreciar las maravillas de Neuquén en esta época del año. Árboles, montañas, calles y casas se pintaron de blanco y @valecaviahue lo capturó de la mejor manera.

La nieve cubrió todo Caviahue. Foto: @valecaviahue

La impresionante nevada en Caviahue, Neuquén. Foto: @valecaviahue

La nieve dejó toda la localidad cubierta de blanco. Foto: @valecaviahue

Valentina publica las postales más lindas de Caviahue. Foto: @valecaviahue

La nevada regaló los mejores paisajes en Caviahue. Foto: @valecaviahue

Cuándo es temporada de nieve en Caviahue, Neuquén

Este es un destino mágico para visitar en cualquier época, sin embargo, si se quiere aprovechar al máximo la estadía y disfrutar la nieve, se puede ir entre los meses de junio y septiembre y se divide alta, media y baja. Esta localidad tiene una de las temporadas más largas de la región.