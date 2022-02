Este miércoles 23 de febrero se cumple un año del femicidio de Guadalupe Curual a manos de su expareja, Bautista Quintriqueo, a quien ya había denunciado por amenazas antes del crimen que conmocionó a Villa La Angostura. Frente a esto, se realizará una marcha que finalizará en una vigilia hasta la hora de la tragedia: las 21:30.

La manifestación se llevará a cabo en el lugar del asesinato, la plaza San Martín, y comenzará a las 19 horas. Allí se colocará una placa en memoria de Guadalupe. En distintas oportunidades, varias organizaciones feministas tuvieron que acudir al punto turístico para recordar lo que sucedió un 23 de febrero del 2021.

Según informó Diario Río Negro, la semana pasada, previo a la Fiesta Nacional de los Jardines, el grupo “Vivas y Furiosas” cuestionó al Municipio por colocar una pantalla en las escalinatas de la plaza, donde el femicida alcanzó a Guadalupe y le quitó la vida.

El lugar del asesinato ha sido testigo de innumerables manifestaciones en nombre de la joven de 20 años. También se montó una obra de cerámica que consistió en hacer pequeñas mujeres en distintas poses y colocadas en forma escalonada, haciendo referencia a los aspectos de la violencia de género.

Violencia de género en Villa La Angustura: ¿Qué hizo la justicia frente al caso de Guadalupe?

Quintriqueo no llegó a ser juzgado porque tuvo dos intentos de suicidios: el primero fue cuando asesinó a Guadalupe, mientras que el segundo, que le causó la muerte, fue en el hospital. El policía que tenía que vigilarlo fue acusado de omisión de deberes, y en consecuencia recibió una multa e inhabilitación para ejercer su cargo por un año.

Jorge Videla, el juez que llevaba las denuncias que efectuó la víctima contra su ex pareja por violencia de género, renunció antes de someterse a un jurado de enjuiciamiento. La fiscal de Violencia de Género y Doméstica, Carolina Mauri, afirmó que el exmagistrado no obró de forma negligente.

Mauri dijo que Videla desestimó las presentaciones de la familia y de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Ahora el fiscal de La Angostura, Adrián De Lillo, deberá analizar la resolución.

La hija que Guadalupe tuvo con el femicida, quien actualmente tiene 4 años, quedó en manos del hermano de la joven y su pareja, quienes la crían como si fuera propia, pero esperando para algún día contarle la triste verdad.

El mensaje de Vivas y Furiosas por el asesinado de Guadalupe en Villa La Angostura

En febrero del 2021, Quintriqueo golpeaba a la pareja de la joven, luego se lanzaba a perseguirla a ella con un cuchillo y la asesinaba en la Plaza San Martín. Vivas y Furiosas, el grupo feminista, a un año del femicidio de Guadalupe Curual, emitieron un comunicado recordándola.

“Hace días que todas nosotras nos encontramos atravesando nuevamente la angustia, el dolor y la impotencia de aquella noche, ya que un año después, seguimos visibilizando que tristemente el femicida no fue el único responsable”, sostuvieron y apuntaron contra el Estado, las instituciones municipales, provinciales y nacionales. También marcaron a la policía del pueblo, el comisario, el ex juez Videla que renunció y el fiscal De Lillo.

Vivas y Furiosas convoca una marcha por Guadalupe Curual en sus redes a un año de su asesinato. Foto: Captura de pantalla

Indicaron que hay cosas que no cambiaron desde el asesinato de la joven: “El terror de que la situación se repita, ya que numerosas mujeres de esta localidad viven al día de hoy amenazadas, con el temor constante a que los violentos les quiten la vida a la vuelta de la esquina, o encerradas en sus casas, esperando con suerte algún rondín policial”.

La organización que se moviliza por los derechos de las mujeres, también opinó que hubo inoperancia y abandono por la Municipalidad de la ciudad e injusticia de parte de las instituciones.

Guadalupe Curual fue asesinada en el centro de Villa La Angostura (Télam).

El ex funcionario, Franca Cendra, no quedó afuera del comunicado. Se lo acusó de no brindar el millón de pesos que en su momento prometió para prevenir situaciones de violencia de género en el marco de la emergencia.

Aseguraron que acusados de violación, pedofilia, acosadores y violentos siguen libres y caminando impunemente por la ciudad, haciendo vida normal. Detallaron que es una falta de respeto y empatía absoluta por la vida de la mujer asesinada.

No obstante, el grupo feminista resaltó aquellos aspectos que sí cambiaron: “La unión entre compañeras que logramos con muchísimo esfuerzo sostener cada 23 durante 12 meses consecutivos LA MEMORIA DE GUADALUPE, a pesar de la pandemia, nuestras demás obligaciones y actividades, las presiones, el clima, el abandono social e institucional”.

Así había sido la marcha a una semana del femicidio de Guadalupe Curual. Foto: Diario Andino

Luego agregaron: “Guadalupe se convirtió en bandera de lucha contra las violencias de género y cada una de nosotras hoy la reconoce con afecto, la nombramos como ‘Guada’ y el pueblo reconoce de lejos su mirada inconfundible en una pintura o un cartel. Su nombre estuvo presente en cada cuadra de esta avenida”.

Finalizaron la carta prometiendo que cada 23 de febrero el grupo se manifestará en el lugar para que el recuerdo y el pedido de justicia por Guadalupe Curual siga presente.