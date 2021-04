La situación del abastecimiento de oxígeno medicina en Mendoza es crítico y el panorama no es el mejor. Así lo hizo saber José Castaños de la empresa Gyfer en conversación con VíaMendoza: “La situación es dramática”, sentenció.

Castaños, confirmó: “Hace dos semanas que no recibimos ni una gota de oxigeno, ya que la empresas solo están abasteciendo a los hospitales, lo que sin dudas está muy bien, pero los perjudicados son aquellos pacientes que se están recuperando en sus domicilios particulares. Para ellos no hay oxigeno. No consiguen. Se terminó”, sentenció el empresario.

José Castaños de la empresa Gyfer, anunció que la situación por la falta de oxígeno, en las próximas semanas será grave. ViaMendoza | oxigeno

En Mendoza hay 7 empresas que pueden suministrar en forma particular oxígeno sanitario, pero en la actualidad ninguna tiene para ofrecerle a los pacientes. “La gravedad está centrada en el alta que firma el médico luego que el paciente se recuperó en el hospital y puede transitar la segunda etapa de recuperación en su casa. Pero, ese alta, el profesional no la firma si el paciente no tiene confirmado (contrato firmado) el oxigeno para ser trasladado a su casa. Es ahí donde entra el problema ya que nosotros, como ostras empresas no tenemos oxígeno y de esta forma no pueden liberar camas de los hospitales.”

En relación a las proyecciones, Castaños adelantó: “Me llegó un informe donde dice que en la actualidad se producen en el país 750 mil metros cúbicos de oxígeno y para dentro de una semana o dos se van a necesitar más de 1 millón de metros cúbicos. La situación es desesperante teniendo en cuenta que esto no tiende a mejorar, por el contrario”.