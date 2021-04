Agustina Gómez, tiene 12 años, vive en el departamento de San Carlos y está atravesando una desesperante situación de salud: padece esclerosis múltiple grado 31 y desviación de columna entre otros problemas físicos.

//Mirá también: Afiliados de OSEP reclaman por demoras en hisopados y falta de camas

Graciela Gómez, madre de Agustina habló con VíaMendoza y repasó el calvario que viven desde que se le diagnosticó el estado de salud de su hija. “El año pasado a principio de año nos dimos cuenta que del lado derecho del omóplato se estaba levantando. Fue derivada inmediatamente al Hospital Notti donde la atendió un traumatólogo. Empezamos el tratamiento, la vio una especialista de columna de niño, pero luego todo se derrumbó”.

Gabriela, que es sobrevive con una pensión de invalidez lucha todos los días para darle una mejor calidad de vida a su hija, a quien se sumaron en esta ayuda, sus familiares más directos y amigos. Pero no es suficiente: “En agosto del 2020 teníamos turno en el Notti pero no nos atendieron por el tema del Covid. Lo mismo nos sucedió a fines de diciembre y a principio de este año tampoco tuvimos respuesta y decidimos hacerla ver con un traumatólogo especialista ortopedista. Fue cuando nos confirmaron que necesita 10 sesiones, para comenzar de RGP que tienen un costo de $1000, además de radiografía de alta complejidad, otros estudios que por ahora los estamos solventando, y el corset ortopédico que tiene un costo entre $30.000 y $40.000. Para nosotros es imposible llegar a ese monto, pero no perdemos las esperanzas”, remarcó.

Contactos: 26222358148 - 2622684794

//Mirá también: El club de Salvamento Acuático Deportivo marca un hito en Mendoza