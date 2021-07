Eduardo Morón (26) es el noveno mendocino que se suma a La Voz Argentina. El joven interpretó “Ando rodando” de Gustavo Santaolalla y al cantar las primeras estrofas de la canción en su audición, logró que Lali Espósito se diera vuelta, la única de los jurados que lo hizo, y disfrutó a pleno todo el tema.

“La música es un medio para hacerle entender al otro lo que uno siente, hacerle llegar y poderle transmitir un poquito todo lo que a uno le pasa, sea bueno o sea malo”, dijo previo a subir al escenario. Y finalmente logró llegarle a Lali, quien hasta se sacó la campera para bailar el tema.

Eduardo Morón, el mendocino que hizo delirar a Lali Espósito. Captura del vivo.

“Tenés una mega voz. Nunca cayó la energía y era un tema difícil y ni en el final abandonaste el power que requería. Esa tonalidad donde estabas y esa fuerza que te requería la canción”, rescató la artista.

“Me fanaticé. Me di vuelta al principio casi y dije ‘uh capaz la cagué y ahora se empieza a venir abajo de los nervios’. Pero no, le pusiste más power. Y me pasó lo que me pasa cuando voy a un concierto, que disfruto mucho de alguien con un talento distinto, que me está entregando toda la energía”, agregó.

Además, la protagonista de Sky Rojo celebró que ningún otro coach haya apretado el botón, ya que no tuvo competencia y el mendocino ingresó directamente a su equipo.